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Мобилизация в Украине: кто и какие повестки получит в сентябре 2023 года

4 сентября 2023 11:30
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине: кто и какие повестки получит в сентябре 2023 года
Прежде всего мобилизации подлежат военнообязанные граждане Украины с боевым опытом. Фото: Focus.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 15 ноября 2023 года. Поэтому получить повестки могут все военнообязанные граждане Украины от 18 до 60 лет, но есть нюансы.

Об этом напомнило РБК-Украина.

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В сентябре военнообязанным будут выдавать три вида повесток:

  • повестку для уточнения данных (могут вручить на улице);
  • повестку на прохождение ВВК (только после уточнения данных);
  • мобилизационное распоряжение (если ВВК признала лицо пригодным или ограниченно пригодным к военной службе).

Кому будут вручать повестки

  • Пригодным и ограниченно пригодным по состоянию здоровья с опытом военной службы от 18 до 60 лет;
  • пригодным и ограниченно пригодным по состоянию здоровья от 27 до 60 лет без опыта военной службы;
  • ранее снятым с военного учета мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, признанных пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК, не совершавших тяжких преступлений.

Прежде всего, будут мобилизовать военнообязанных с боевым опытом, а впоследствии — людей с определенными специальностями:

  • операторов БпЛА;
  • IT-специалистов;
  • водителей;
  • связистов;
  • специалистов по снайпингу;
  • и т.д.

Кто может попасть в ВСУ добровольно

  • Призывники от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу (могут подписать контракт с ВСУ);
  • военнослужащие срочной службы (чей срок военной службы завершился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков и которые во время действия военного положения прослужили не менее шести месяцев);
  • женщины, пригодные по состоянию здоровья;
  • лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам (с прохождением службы по месту жительства);
  • граждане других стран.

Поскольку во время военного положения запрещено проведение призыва в армию, мужчинам от 18 до 27 лет повестки на срочную службу выдаваться не будут.

Ранее в ТЦК объяснили, кому могут повторно вручить повестку. Также Верховная Рада подготовила законопроект, отменяющий право на отсрочку для некоторых студентов.

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