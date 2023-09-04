Мобилизация в Украине: кто и какие повестки получит в сентябре 2023 года

Прежде всего мобилизации подлежат военнообязанные граждане Украины с боевым опытом. Фото: Focus.ua

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 15 ноября 2023 года. Поэтому получить повестки могут все военнообязанные граждане Украины от 18 до 60 лет, но есть нюансы.

Об этом напомнило РБК-Украина.

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В сентябре военнообязанным будут выдавать три вида повесток:

повестку для уточнения данных (могут вручить на улице);

повестку на прохождение ВВК (только после уточнения данных);

мобилизационное распоряжение (если ВВК признала лицо пригодным или ограниченно пригодным к военной службе).

Кому будут вручать повестки

Пригодным и ограниченно пригодным по состоянию здоровья с опытом военной службы от 18 до 60 лет;

пригодным и ограниченно пригодным по состоянию здоровья от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

ранее снятым с военного учета мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, признанных пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК, не совершавших тяжких преступлений.

Прежде всего, будут мобилизовать военнообязанных с боевым опытом, а впоследствии — людей с определенными специальностями:

операторов БпЛА;

IT-специалистов;

водителей;

связистов;

специалистов по снайпингу;

и т.д.

Кто может попасть в ВСУ добровольно

Призывники от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу (могут подписать контракт с ВСУ);

военнослужащие срочной службы (чей срок военной службы завершился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков и которые во время действия военного положения прослужили не менее шести месяцев);

женщины, пригодные по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам (с прохождением службы по месту жительства);

граждане других стран.

Поскольку во время военного положения запрещено проведение призыва в армию, мужчинам от 18 до 27 лет повестки на срочную службу выдаваться не будут.

Ранее в ТЦК объяснили, кому могут повторно вручить повестку. Также Верховная Рада подготовила законопроект, отменяющий право на отсрочку для некоторых студентов.