Мобилизация в Украине: кто и какие повестки получит в сентябре 2023 года
Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 15 ноября 2023 года. Поэтому получить повестки могут все военнообязанные граждане Украины от 18 до 60 лет, но есть нюансы.
Об этом напомнило РБК-Украина.
В сентябре военнообязанным будут выдавать три вида повесток:
- повестку для уточнения данных (могут вручить на улице);
- повестку на прохождение ВВК (только после уточнения данных);
- мобилизационное распоряжение (если ВВК признала лицо пригодным или ограниченно пригодным к военной службе).
Кому будут вручать повестки
- Пригодным и ограниченно пригодным по состоянию здоровья с опытом военной службы от 18 до 60 лет;
- пригодным и ограниченно пригодным по состоянию здоровья от 27 до 60 лет без опыта военной службы;
- ранее снятым с военного учета мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, признанных пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК, не совершавших тяжких преступлений.
Прежде всего, будут мобилизовать военнообязанных с боевым опытом, а впоследствии — людей с определенными специальностями:
- операторов БпЛА;
- IT-специалистов;
- водителей;
- связистов;
- специалистов по снайпингу;
- и т.д.
Кто может попасть в ВСУ добровольно
- Призывники от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу (могут подписать контракт с ВСУ);
- военнослужащие срочной службы (чей срок военной службы завершился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков и которые во время действия военного положения прослужили не менее шести месяцев);
- женщины, пригодные по состоянию здоровья;
- лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам (с прохождением службы по месту жительства);
- граждане других стран.
Поскольку во время военного положения запрещено проведение призыва в армию, мужчинам от 18 до 27 лет повестки на срочную службу выдаваться не будут.
Ранее в ТЦК объяснили, кому могут повторно вручить повестку. Также Верховная Рада подготовила законопроект, отменяющий право на отсрочку для некоторых студентов.