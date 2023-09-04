Представитель одного из ТЦК объяснила, кому могут повторно вручить повестку

Процедура вручения повестки военнообязанному украинцу. Фото: facebook.com/DF.Avangard

В Украине всеобщую мобилизацию продлили до 15 ноября, поэтому некоторым военнообязанным могут повторно вручить повестку. Таким образом, есть ряд обстоятельств, при которых можно вторично получить "приглашение" от ТЦК отдельной категории мужчин.

Об этом сообщает 24 канал.

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Почему могут повторно вручить повестку

Отмечается, что согласно украинскому законодательству, учетные данные в ТЦК следует обновлять в течение 7 дней после любых изменений, но не реже раза в 5 лет.

Решение ВЛК о состоянии здоровья действительно только год. Особые виды отсрочки предоставляются на определенный срок, например обучение на год. В таких случаях необходимо подать новую справку. Бронирование действительно в течение шести месяцев или пока существуют соответствующие основания для его сохранения.

Следовательно, повестки могут вручать повторно:

если ВЛК проходили больше года назад;

для проверки учетных данных;

для проверки данных о забронированном работнике;

для проверки обстоятельств отсрочки;

для мобилизации.

Каким категориям мужчин могут повторно вручить повестку

Представительница Черкасского ТЦК Алина Кривошея назвала категории мужчин, которым будут выдавать повестки об уточнении.

"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц", — пояснила представительница.

В издании отметили, что в армии нужны специалисты разных отраслей. Даже если кто-то был в ТЦК и его не мобилизовали, то при необходимости могут вызвать снова. К тому же причины повторного "приглашения" могут быть разными: проверка учетных данных, оценка состояния здоровья или заполнение подразделений необходимыми специалистами.

Напомним, что ограниченно подходящих граждан будут мобилизовать в случае, если у них есть определенные специальности. К тому же в Минобороны обновили Расписание болезней, по которому ВЛК будут оценивать пригодность к военной службе