Речниця одного з ТЦК пояснила, кому можуть повторно вручити повістку

Процедура вручення повістки військовозобов'язаному українцю. Фото: facebook.com/DF.Avangard

В Україні загальну мобілізацію продовжили до 15 листопада, тому деяким військовозобов'язаним можуть повторно вручити повістку. Таким чином є низка обставин, за яких можна вдруге отримати "запрошення" від ТЦК окремій категорії чоловіків.

Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також:

Чому можуть повторно вручити повістку

Зазначається, що згідно з українським законодавством, облікові дані в ТЦК слід оновлювати протягом 7 днів після будь-яких змін, але не рідше ніж раз на 5 років.

Рішення ВЛК щодо стану здоров'я дійсне лише рік. Особливі види відстрочки надаються на певний строк, наприклад, навчання на рік. У таких випадках потрібно подати нову довідку. Бронювання дійсне упродовж шести місяців або доки існують відповідні підстави для його збереження.

Отже, повістки можуть вручати повторно:

якщо ВЛК проходили понад рік тому;

для перевірки облікових даних;

для перевірки даних про заброньованого працівника;

для перевірки обставин на відстрочку;

для мобілізації.

Яким категоріям чоловіків можуть повторно вручити повістку

Речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея назвала категорії чоловіків, яким будуть видавати повістки про уточнення.

"Це для людей, які з тих чи інших причин не з'явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані — можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб", — пояснила речниця.

У виданні наголосили, що в армії потрібні фахівці різних галузей. Навіть якщо хтось був у ТЦК і його не мобілізували, то за необхідності можуть викликати знову. До того ж причини повторного "запрошення" можуть бути різними: перевірка облікових даних, оцінка стану здоров'я або для заповнення підрозділів необхідними спеціалістами.

Нагадаємо, що обмежено придатних громадян мобілізуватимуть у разі, якщо в них є певні спеціальності. До того ж у Міноборони оновили Розклад хвороб, за яким на ВЛК оцінюватимуть придатність до військової служби