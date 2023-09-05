Мобілізація в Україні: чи заберуть служити чоловіка, якщо дружина вже в армії

Боєць ЗСУ сидить на військовій машині. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала РФ. В країні стільки ж тривають військовий стан і загальна мобілізація. Щоправда, за цей час виникло чимало питань щодо мобілізації.

Так, адвокатка Кристина Очкурчи роз'яснює, чи має чоловік право на відстрочку, якщо його дружина вже служить в ЗСУ?

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Роз'яснення адвоката

Адвокатка пояснює, що чоловік, дружина якого служить в ЗСУ, має право на відстрочку. Але якщо у них є неповнолітні діти.

"Тобто, якщо є двоє батьків і є неповнолітні діти, а один із батьків служить — неважливо жінка це чи чоловік, другий з батьків має право на відстрочку", — заявляє Кристина Очкурчи.

Також, за словами адвокатки, щоб отримати відстрочку, потрібно подати відповідну заяву. Крім того до неї треба додати документи, які підтверджують, що ви дійсно не підлягаєте призову.

Нагадаємо, в Україні питання мобілізації обмежено придатних чоловіків для служби у ЗСУ стоїть досить гостро. Втім, їх також можуть мобілізувати, але є нюанси.

Секретар РНБО підкреслив, що необхідно конкретизувати поняття "умовно придатний" і "придатний". При цьому Данілов висловив побоювання щодо можливих непорозумінь щодо розміщення таких людей у різних військових частинах, бо командири можуть тлумачити статус "умовної придатності" по-різному.