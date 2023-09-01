В Україні можуть мобілізувати обмежено придатних чоловіків за певних умов, — Данілов

Мобілізація в Україні. Фото: brovary.net.ua

В Україні питання мобілізації обмежено придатних чоловіків для служби у ЗСУ стоїть досить гостро. Втім, їх також можуть мобілізувати, але є нюанси.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Данілов підкреслив, що необхідно конкретизувати поняття "умовно придатний" і "придатний". При цьому секретар РНБО висловив побоювання щодо можливих непорозумінь щодо розміщення таких людей у різних військових частинах, бо командири можуть тлумачити статус "умовної придатності" по-різному.

Для усунення можливих неясностей РНБО ухвалила рішення уточнити цей документ. Данілов запевнив, що найближчим часом це питання буде вирішено відповідно до рекомендацій РНБО.

"Щоб виключити будь-які неоднозначності у цьому питанні, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення уточнити цей документ і запобігти багатозначному тлумаченню цієї норми", — говорить він.

Нагадаємо, що якщо працівники ТЦК та СП незаконно затримують військовозобов'язаних, доставляють їх до центрів комплектації та утримують там проти їхньої волі, то вони перевищують свої повноваження. На такі дії слід скаржитися, оскільки деякі з них мають ознаки кримінального злочину.

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