В Украине могут мобилизовать ограниченно пригодных мужчин при некоторых условиях, — Данилов
В Украине вопрос мобилизации ограничено пригодных мужчин для службы в ВСУ стоит довольно остро. Впрочем, их также могут мобилизовать, но есть нюансы.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Что закон про мобилизацию ограниченно пригодных мужчин
Данилов подчеркнул, что необходимо конкретизировать понятие "условно подходящий" и "подходящий". При этом секретарь СНБО выразил опасение относительно возможных недоразумений при размещении таких людей в различных воинских частях, ибо командиры могут толковать статус "условной пригодности" по-разному.
Для устранения возможных неясностей СНБО приняло решение уточнить данный документ. Данилов заверил, что в ближайшее время этот вопрос будет решен в соответствии с рекомендациями СНБО.
"Чтобы исключить любые неоднозначности в этом вопросе, Совет национальной безопасности и обороны принял решение уточнить данный документ и предотвратить многозначительное толкование этой нормы", — говорит он.
Напомним, что если работники ТЦК и СП незаконно задерживают военнообязанных, доставляют их в центры комплектации и удерживают там против их воли, то они превышают свои полномочия. На такие действия следует жаловаться, поскольку у некоторых из них есть признаки уголовного преступления.
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