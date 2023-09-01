В Украине могут мобилизовать ограниченно пригодных мужчин при некоторых условиях, — Данилов

Мобилизация в Украине. Фото: brovary.net.ua

В Украине вопрос мобилизации ограничено пригодных мужчин для службы в ВСУ стоит довольно остро. Впрочем, их также могут мобилизовать, но есть нюансы.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Данилов подчеркнул, что необходимо конкретизировать понятие "условно подходящий" и "подходящий". При этом секретарь СНБО выразил опасение относительно возможных недоразумений при размещении таких людей в различных воинских частях, ибо командиры могут толковать статус "условной пригодности" по-разному.

Для устранения возможных неясностей СНБО приняло решение уточнить данный документ. Данилов заверил, что в ближайшее время этот вопрос будет решен в соответствии с рекомендациями СНБО.

"Чтобы исключить любые неоднозначности в этом вопросе, Совет национальной безопасности и обороны принял решение уточнить данный документ и предотвратить многозначительное толкование этой нормы", — говорит он.

Напомним, что если работники ТЦК и СП незаконно задерживают военнообязанных, доставляют их в центры комплектации и удерживают там против их воли, то они превышают свои полномочия. На такие действия следует жаловаться, поскольку у некоторых из них есть признаки уголовного преступления.

Также мы сообщали, что в Киеве на взятке поймали представительницу ВВК. Также сообщалось, что в Полтаве суд оправдал уклониста, который отказался защищать Украину.