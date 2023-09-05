Мобилизация в Украине: заберут ли служить мужа, если жена уже в армии

Боец ВСУ сидит на военной машине. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую начала РФ. В стране столько же длятся военное положение и всеобщая мобилизация. Правда, за это время возникло немало вопросов по мобилизации.

Так, адвокат Кристина Очкурчи разъясняет, имеет ли мужчина право на отсрочку, если его жена уже служит в ВСУ?

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Разъяснение адвоката

Адвокат объясняет, что муж, жена которого служит в ВСУ, имеет право на отсрочку. Но если у них есть несовершеннолетние дети.

"То есть, если есть двое родителей и есть несовершеннолетние дети, а один из родителей служит — неважно это женщина или мужчина, второй из родителей имеет право на отсрочку", — заявляет Кристина Очкурчи.

Также, по словам адвоката, чтобы получить отсрочку, нужно подать соответствующее заявление. Кроме того, к нему нужно добавить документы, подтверждающие, что вы действительно не подлежите призыву.

Напомним, в Украине вопрос мобилизации ограниченно подходящих мужчин для службы в ВСУ стоит достаточно остро. Впрочем, их тоже могут мобилизовать, но есть нюансы.

Секретарь СНБО подчеркнул, что необходимо конкретизировать понятие "условно подходящий" и "пригодный". При этом Данилов выразил опасение по поводу возможных недоразумений относительно размещения таких людей в разных воинских частях, поскольку командиры могут толковать статус "условной пригодности" по-разному.