Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация в Украине: заберут ли служить мужа, если жена уже в армии arrow

Мобилизация в Украине: заберут ли служить мужа, если жена уже в армии

5 сентября 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мобилизация в Украине: заберут ли служить мужа, если жена уже в армии
Боец ВСУ сидит на военной машине. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую начала РФ. В стране столько же длятся военное положение и всеобщая мобилизация. Правда, за это время возникло немало вопросов по мобилизации.

Так, адвокат Кристина Очкурчи разъясняет, имеет ли мужчина право на отсрочку, если его жена уже служит в ВСУ?

Читайте также:

Разъяснение адвоката

Адвокат объясняет, что муж, жена которого служит в ВСУ, имеет право на отсрочку. Но если у них есть несовершеннолетние дети.

"То есть, если есть двое родителей и есть несовершеннолетние дети, а один из родителей служит — неважно это женщина или мужчина, второй из родителей имеет право на отсрочку", — заявляет Кристина Очкурчи.

Также, по словам адвоката, чтобы получить отсрочку, нужно подать соответствующее заявление. Кроме того, к нему нужно добавить документы, подтверждающие, что вы действительно не подлежите призыву.

Напомним, в Украине вопрос мобилизации ограниченно подходящих мужчин для службы в ВСУ стоит достаточно остро. Впрочем, их тоже могут мобилизовать, но есть нюансы.

Секретарь СНБО подчеркнул, что необходимо конкретизировать понятие "условно подходящий" и "пригодный". При этом Данилов выразил опасение по поводу возможных недоразумений относительно размещения таких людей в разных воинских частях, поскольку командиры могут толковать статус "условной пригодности" по-разному.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз