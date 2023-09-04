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Вручення повістки: до яких хитрощів вдаються працівники ТЦК

4 вересня 2023 23:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вручення повістки: до яких хитрощів вдаються працівники ТЦК
Працівники ТЦК вручають повістку чоловіку. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Повномасштабна війна в Украні триває вже другий рік поспіль.Стільки ж в країні діє воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіків, які придатні до військової служби, отримують повістки

Адвокат Роман Сімутін на своєму каналі You Tube поділився, на які хитрощі можуть піти працівники ТЦК при врученні повісток.

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Вручення повістки

Адвокат описав ситуацію, яка трапилася з його клієнтом.

"Уявіть реальну ситуацію: чоловік виймає з поштової скриньки повістку, а одразу під нею… ВИРОК суду! Про визнання його винним у кримінальному проступку за ч. 1 ст. 337 КК України — ухилення від військового обліку зі штрафом 1 500 000 грн. Це при тому, що він не те, що не був в ТЦК, а й жодного разу не отримував повістку", — розповідає адвокат.

При цьому правник зазначає, що в такій ситуації панікувати не варто. 

Очевидно, працівники ТЦК вдаються до хитрощів і таким чином хочуть заставити чоловіків прийти до центру.

"Пересічній людині вкрай важко у стресовому стані розібратись у цій ситуації, тому цей чоловік справді був переконаний, що на нього відкрита кримінальна справа.  Ймовірно, у працівників ТЦК це такий спосіб мотивації чи залякування", — додає експерт.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Луганській області російські загарбники мають намір пришвидшити процес постановки місцевих жителів на військовий облік. Ймовірно, це робиться з метою прискорення темпів мобілізації.

Центр нацспротиву закликає не відвідувати так звані "виборчі дільниці" та за змогою покинути своє місце проживання "на період осіннього загострення у ворога". Ба більше, російські вибори постановочні, оскільки результати вже відомі наперед.

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