Здобувачі другої освіти не уникнуть мобілізації: в Раді зареєстрували законопроет

Студенти в університеті. Фото: google

Верховній Раді пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації. В даному випадку йдеться про тих, хто здобуває другу вищу освіту.

Відповідний законопроєкт 9672 зареєстровано у Верховній Раді.

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Друга вища освіта, як спосіб ухилитися від мобілізації

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції партії "Слуга народу" Федір Веніславський в ефірі телемарафону зазначив, що наразі близько 60 тисяч чоловіків вирішили здобувати додаткову освіту, щоб уникнути мобілізації.

За його словами, оскільки не можуть призвати чоловіків віком від 25 років, які навчаються у закладах освіти на денній та дуальній формі, то, для чоловіків 30+ хочуть змінити правила.

Веніславський навів статистику, що у 2019-2021 роках студентів віком 25 років і старше було близько 40 тисяч осіб. Однак у 2022 році їх різко стало 106 тисяч і стільки ж буде цього року. При цьому частина абітурієнтів вступали на нижчій освітній рівень, ніж мали (на професійно-технічну освіту при наявній вищій), та на іншу спеціальність.

Законопроект 9672. Фото: Скриншот

Хто втратить право на відстрочку

"Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли", — наголосив Веніславський.

Він стверджує, що після ухвалення дія цього документа пошириться і на чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.

Раніше ми повідомляли, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про зростання інтересу до отримання другої та подальшої вищих освіт серед чоловіків середнього віку. Втім, тепер Міносвіти вирішуватиме, чи потрібна чоловікам призовного віку друга освіта.

Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що проблема номер один у військово-лікарській комісії є корупція. За словами омбудсмена, за 5-15 тисяч доларів можна отримати будь-який діагноз.