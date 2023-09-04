Соискатели второго образования не уйдут от мобилизации: в Раде зарегистрировали законопроет

Студенты в университете. Фото: google

Верховной Раде предлагают ограничить возраст студентов, не подлежащих мобилизации. В данном случае речь идет о тех, кто получает второе высшее образование.

Соответствующий законопроект 9672 зарегистрирован в Верховной Раде.

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Второе высшее образование как способ уклониться от мобилизации

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член фракции партии "Слуга народа" Федор Вениславский в эфире телемарафона отметил, что в настоящее время около 60 тысяч мужчин решили получать дополнительное образование во избежание мобилизации.

По его словам, поскольку не могут призвать мужчин в возрасте от 25 лет, которые учатся в учебных заведениях на дневной и дуальной форме, то для мужчин 30+ хотят изменить правила.

Вениславский привел статистику, что в 2019-2021 годах студентов в возрасте 25 лет и старше было около 40 тысяч человек. Однако в 2022 году их резко стало 106 тысяч, и столько же будет в этом году. При этом часть абитуриентов поступали на более низкий образовательный уровень, чем имели (на профессионально-техническое образование при имеющемся высшем), и на другую специальность.

Кто потеряет право на отсрочку

"Я предложил, чтобы люди, которые учатся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А те, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет, таким правом на отсрочку воспользоваться не могли", — отметил Вениславский.

Он утверждает, что после принятия действие этого документа распространится и на мужчин, воспользовавшихся обучением для уклонения от мобилизации в 2022 году.

Ранее мы сообщали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о росте интереса к получению второго и последующего высших образований среди мужчин среднего возраста. Впрочем, теперь Минобразования будет решать, нужно ли мужчинам призывного возраста второе образование.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что проблема номер один в военно-врачебной комиссии есть коррупция. По словам омбудсмена, за 5-15 тысяч долларов можно получить любой диагноз.