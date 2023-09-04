Вручение повестки: к каким уловкам прибегают работники ТЦК

Работники ТЦК вручают повестку мужчине. Фото: Google

Полномасштабная война в Украине длится уже второй год подряд. Столько же в стране действует военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины, пригодные к военной службе, получают повестки.

Адвокат Роман Симутин на своем канале You Tube поделился, на какие уловки могут пойти работники ТЦК при вручении повесток.

Читайте также:

Вручение повестки

Адвокат описал ситуацию, которая произошла с его клиентом.

"Представьте реальную ситуацию: мужчина вынимает из почтового ящика повестку, а сразу под ней… ОГРАНИЧЕНИЕ суда! О признании его виновным в уголовном проступке по ч. 1 ст. 337 УК Украины — уклонение от военного учета со штрафом 1 500 000 грн. потому, что он не то, что не был в ТЦК, но ни разу не получал повестку", — рассказывает адвокат.

При этом юрист отмечает, что в такой ситуации паниковать не стоит.

Очевидно, работники ТЦК прибегают к уловкам и таким образом хотят заставить мужчин прийти в центр.

"Обычному человеку крайне тяжело в стрессовом состоянии разобраться в этой ситуации, поэтому этот мужчина действительно был убежден, что на него возбуждено уголовное дело. Вероятно, у работников ТЦК это такой способ мотивации или запугивания", — добавляет эксперт.

Напомним, во временно оккупированной Луганской области российские захватчики намерены ускорить процесс постановки местных жителей на военный учет. Вероятно, это делается в целях ускорения темпов мобилизации.

Центр нацпротива призывает не посещать так называемые "избирательные участки" и с возможностью покинуть свое место жительства "на период осеннего обострения у врага". Более того, российские выборы постановочные, поскольку результаты уже известны вперед.