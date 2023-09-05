Мобілізація в Україні: чи можна відмовитись

Чоловіку вручають повістку. Фото: Google

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Стільки ж діє воєнний стан та загальна мобілізація. До війська забирають служити усіх придатних чоловіків у віці від 18 до 60 років.

Голова адвокатського об’єднання "Кравець і партнери" Ростислав Кравець Фактам ICTV роз'яснив, чи можна відмовитися від мобілізації.

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Чи можна відмовитися від мобілізації

За словами голови адвокатського об’єднання Ростислава Кравця, якщо людини не має відстрочки від мобілізації або звільнення від військової служби, то відмовитися від проходження військової служби вона не може.

Якщо людина після вручення повістки без поважної причини не з’явилась до ТЦК та СП, то на неї буде накладено штраф.

Для тих же, хто систематично ухиляється від мобілізації, передбачена кримінальна відповідальність строком від 3 до 5 років.

"Але для того, щоб притягнути людину до відповідальності, правоохоронцям потрібно довести факт ухилення. Повинні бути докази, що людина отримала повістку. Зазвичай люди у суді підтверджують той факт, що вони не хочуть воювати, відмовляються від військової служби, про що і свідчать відповідні вироки", — зазначив адвокат.

Щоб у правоохоронців було достатньо підстав для порушення кримінальної справи, потрібно мінімум три зафіксованих факти ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Луганській області російські загарбники мають намір пришвидшити процес постановки місцевих жителів на військовий облік. Ймовірно, це робиться з метою прискорення темпів мобілізації.

Центр нацспротиву закликає не відвідувати так звані "виборчі дільниці" та за змогою покинути своє місце проживання "на період осіннього загострення у ворога". Ба більше, російські вибори постановочні, оскільки результати вже відомі наперед.