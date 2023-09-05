Мобилизация в Украине: можно ли отказаться

Мужчине вручают повестку. Фото: Google

В Украине второй год продолжается полномасштабная война. Столько же действует военное положение и всеобщая мобилизация. В армию забирают служить всех годных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец Фактам ICTV разъяснил, можно ли отказаться от мобилизации.

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Можно ли отказаться от мобилизации

По словам главы адвокатского объединения Ростислава Кравца, если у человека нет отсрочки от мобилизации или освобождения от военной службы, то отказаться от прохождения военной службы он не может.

Если человек после вручения повестки без уважительной причины не явился в ТЦК и СП, то на него будет наложен штраф.

Для тех же, кто систематически уклоняется от мобилизации, предусмотрена уголовная ответственность на срок от 3 до 5 лет.

"Но для того чтобы привлечь человека к ответственности, правоохранителям нужно доказать факт уклонения. Должны быть доказательства, что человек получил повестку. Обычно люди в суде подтверждают тот факт, что они не хотят воевать, отказываются от военной службы, о чем и свидетельствуют соответствующие приговоры", — отметил адвокат.

Чтобы у правоохранителей было достаточно оснований для возбуждения уголовного дела, нужно минимум три зафиксированных факта уклонения от мобилизации.

Напомним, во временно оккупированной Луганской области российские захватчики намерены ускорить процесс постановки местных жителей на военный учет. Вероятно, это делается в целях ускорения темпов мобилизации.

Центр нацсопротивления призывает не посещать так называемые "избирательные участки" и с возможностью покинуть свое место жительства "на период осеннего обострения у врага". Более того, российские выборы постановочные, поскольку результаты уже известны заранее.