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Мобілізація в Україні: нюанси вручення повістки на приватній території

5 вересня 2023 19:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні: нюанси вручення повістки на приватній території
Чи можна не пускати воєнкома на подвір'я? Фото: ye.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Серед українців поширена думка, що працівники ТЦК та СП не мають права заходити до приватних помешкань громадян з метою вручити повістку. Юристка пояснила, чи можуть представники військкоматів завітати безпосередньо до вашого дому.

Про це повідомив РБК-Україна.

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За словами адвокатки юридичної компанії Riyako&Partners Катерини Аніщенко, представники військових комісаріатів та поліції мають законне право вручати повістку людині в місці її проживання.

Як виглядає процедура вручення повістки вдома

  • Працівник військкомату може завітати в гості на підставі встановлених законодавством процедур для вручення офіційних документів — повісток.
  • Такі дії здійснюються з попередньої згоди або попередженням власника житла.
  • Проникнення без дозволу може порушити права громадян.
  • Працівники військкомату повинні мати при собі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження.
  • Громадянин має право перевірити ці документи.

Раніше ми писали, до яких хитрощів вдаються працівники ТЦК, щоб вручити повістки. Також юрист пояснив, чи можуть співробітники ТЦК перевіряти на вулиці документи для вручення повістки.

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