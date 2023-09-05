Мобилизация в Украине: нюансы вручения повестки на частной территории

Можно ли не пускать военкома во двор? Фото: ye.ua

Среди украинцев распространено мнение, что работники ТЦК и СП не имеют права заходить в частные помещения граждан с целью вручить повестку. Юрист объяснила, могут ли представители военкоматов посетить непосредственно ваш дом.

Об этом сообщил РБК-Украина.

Читайте также:

По словам адвоката юридической компании Riyako&Partners Екатерины Анищенко, представители военных комиссариатов и полиции имеют законное право вручать повестку человеку по месту его жительства.

Как выглядит процедура вручения повестки на дому

Работник военкомата может посетить вас с визитом на основании установленных законодательством процедур для вручения официальных документов — повесток.

Такие действия осуществляются по предварительному согласию или предупреждению собственника жилья.

Проникновение без разрешения может нарушить права граждан.

Работники военкомата должны иметь при себе официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия.

Гражданин имеет право проверить эти документы.

Ранее мы писали, к каким уловкам прибегают работники ТЦК, чтобы вручить повестки. Также юрист объяснил, могут ли сотрудники ТЦК проверять на улице документы для вручения повестки.