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Мобилизация в Украине: нюансы вручения повестки на частной территории

5 сентября 2023 19:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине: нюансы вручения повестки на частной территории
Можно ли не пускать военкома во двор? Фото: ye.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Среди украинцев распространено мнение, что работники ТЦК и СП не имеют права заходить в частные помещения граждан с целью вручить повестку. Юрист объяснила, могут ли представители военкоматов посетить непосредственно ваш дом.

Об этом сообщил РБК-Украина.

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По словам адвоката юридической компании Riyako&Partners Екатерины Анищенко, представители военных комиссариатов и полиции имеют законное право вручать повестку человеку по месту его жительства.

Как выглядит процедура вручения повестки на дому

  • Работник военкомата может посетить вас с визитом на основании установленных законодательством процедур для вручения официальных документов — повесток.
  • Такие действия осуществляются по предварительному согласию или предупреждению собственника жилья.
  • Проникновение без разрешения может нарушить права граждан.
  • Работники военкомата должны иметь при себе официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия.
  • Гражданин имеет право проверить эти документы.

Ранее мы писали, к каким уловкам прибегают работники ТЦК, чтобы вручить повестки. Также юрист объяснил, могут ли сотрудники ТЦК проверять на улице документы для вручения повестки.

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