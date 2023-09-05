Мобилизация в Украине: нюансы вручения повестки на частной территории
Среди украинцев распространено мнение, что работники ТЦК и СП не имеют права заходить в частные помещения граждан с целью вручить повестку. Юрист объяснила, могут ли представители военкоматов посетить непосредственно ваш дом.
Об этом сообщил РБК-Украина.
По словам адвоката юридической компании Riyako&Partners Екатерины Анищенко, представители военных комиссариатов и полиции имеют законное право вручать повестку человеку по месту его жительства.
Как выглядит процедура вручения повестки на дому
- Работник военкомата может посетить вас с визитом на основании установленных законодательством процедур для вручения официальных документов — повесток.
- Такие действия осуществляются по предварительному согласию или предупреждению собственника жилья.
- Проникновение без разрешения может нарушить права граждан.
- Работники военкомата должны иметь при себе официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия.
- Гражданин имеет право проверить эти документы.
Ранее мы писали, к каким уловкам прибегают работники ТЦК, чтобы вручить повестки. Также юрист объяснил, могут ли сотрудники ТЦК проверять на улице документы для вручения повестки.