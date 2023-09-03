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Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

3 сентября 2023 12:51
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Валерия Пержун
редактор
Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье
Работник ТЦК в частном доме. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В сети появилось видео, на котором видно, как работники ТЦК ворвались в дом к мужчине. По их словам, они пытались забрать его на военно-врачебную комиссию.

Кадрами поделился сам мужчина.

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Что работники ТЦК делали в частном доме

Утром гражданское лицо без приглашения прямо дома посетили работники военкомата.

На видео видно, что мужчину хотели вытащить на военно-врачебную комиссию прямо из кровати.

"Что вы здесь делаете и кто вас сюда позвал? Куда ехать? Что вы делаете на частной территории?" — спросил мужчина у представителей ТЦК.

На что один из людей в форме ответил, что "сейчас едем в военкомат".

К тому же работники ТЦК игнорировали неоднократные просьбы мужчины показать документы. Но наконец, заявили, что сами не уверены в том, что мужчина сам является владельцем дома, в который они пришли.

"Ты владелец? Где пишет, что ты владелец?" — спросил один из работников ТЦК.

Они продолжили настаивать, чтобы мужчина пошел с ними.

"Мы тебя приглашаем. У тебя есть воинская обязанность", — заявил военком.

И, наконец, люди в форме заявили, что якобы имеют право заходить в частные дома без разрешения.

"Ничего такого не предусмотрено. Это дом моего отца", — ответил мужчина.

Напомним, в Одессе задержан глава врачебной комиссии, которая помогала "откосить" от армии.

Также стало известно, к чему обязывает повестка, выданная на работе.

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