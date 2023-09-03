Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання
У мережі з'явилось відео, на якому видно, як працівники ТЦК увірвалися в будинок до чоловіка. За їх словами, вони намагались забрати його на військово-лікарську комісію.
Кадрами поділився сам чоловік.
Що працівники ТЦК робили у приватному будинку
Зранку до одного із цивільних громадян без запрошення просто у будинок завітали працівники військкомату.
На відео видно, що чоловіка хотіли витягнути на військово-лікарську комісію просто з ліжка.
"Що ви тут робите і хто вас сюди покликав? Куди їхати? Що ви робите на приватній території?" — запитав чоловік у представників ТЦК.
На що один з людей у формі відповів, що просто "зараз їдемо у військкомат".
До того ж працівники ТЦК ігнорували неодноразові прохання чоловіка показати документи. Та врешті заявили, що самі не мають впевненості у тому, що чоловік сам є власником будинку, в який вони прийшли.
"Ти власник? Де пише, що ти власник?" — запитав один з працівників ТЦК.
Вони продовжили наполягати, аби чоловік пішов з ними.
"Ми тебе запрошуємо. В тебе є військовий обов'язок", — заявив військком.
І врешті люди у формі заявили, що нібито мають право заходити до приватних будинків без дозволу.
"Нічого такого не передбачено. Це будинок мого батька", — відповів чоловік.
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