Мобілізація в Україні: до чого зобов'язує повістка, видана на роботі

За відмову отримувати повістку наступає лише адміністративна відповідальність. Фото: Апостроф

Все частіше в Україні військовозобов'язані отримують повістки безпосередньо на робочому місці. Адвокати пояснили, у яких випадках за відмову від отримання повістки настає адміністративна або кримінальна відповідальність.

Про це повідомило ТСН.ua.

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Щоб оповістити військовозобов’язаних про виклик до ТЦК і СП, представники військкомату приносять повістки на підприємство, зобов’язуючи керівника видати їх своїм працівникам. Порядок дій роботодавця у такому випадку передбачений п. 47 Постанови КМУ №1487.

Роботодавець зобов’язаний

видати наказ (розпорядження) про оповіщення про виклик до ТЦК і СП, довести його до відома під особистий підпис військовозобов’язаних працівників і надіслати копію такого наказу (розпорядження) у триденний строк до ТЦК;

вручити повістку про виклик працівникові;

якщо такий працівник перебуває у відрядженні, відпустці або на лікарняному, роботодавець має письмово сповістити про це ТЦК і СП;

забезпечити здійснення контролю над результатами оповіщення та прибуттям працівника до ТЦК і СП.

Хто відповідальний за неявку до ТЦК і СП

За неявку до ТЦК без поважних причин відповідає військовозобов’язаний працівник.

Роботодавець не несе відповідальності за дії своїх працівників, які стосуються військового обов’язку.

Якщо працівник відмовляється від повістки

Керівника має скласти відповідний акт та повідомить про це ТЦК.

За неявку за повісткою або за відмову отримувати повістку військовозобов’язаний працівник несе адміністративну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Статтею 210-1 КУпАП передбачено штраф від 3,4 тис. до 5,1 тис. грн.

Коли наступає кримінальна відповідальність

Поки ВЛК не визнає громадянина придатним до військової служби за станом здоров’я, призвати його на військову службу під час мобілізації ТЦК і СП не має підстав.

У відмові від отримання повістки складу кримінального правопорушення за ст. 336 КК (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) не буде.

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