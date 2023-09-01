Мобилизация в Украине: к чему обязывает повестка, выданная на работе

За отказ получать повестку наступает только административная ответственность. Фото: Апостроф

Все чаще в Украине военнообязанные получают повестки прямо на рабочем месте. Адвокаты объяснили, в каких случаях за отказ от получения повестки наступает административная или уголовная ответственность.

Об этом сообщило ТСН.ua.

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Чтобы оповестить военнообязанных о вызове в ТЦК и СП, представители военкомата приносят повестки на предприятие, обязывая руководителя выдать их своим работникам. Порядок действий работодателя в этом случае предусмотрен п. 47 Постановления КМУ №1487.

Работодатель обязан

выдать приказ (распоряжение) об уведомлении о вызове в ТЦК и СП, уведомить его под личную подпись военнообязанных работников и прислать копию такого приказа (распоряжения) в трехдневный срок в ТЦК;

вручить повестку о вызове работнику;

если такой работник находится в командировке, отпуске или больничном, работодатель должен письменно известить об этом ТЦК и СП;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием работника в ТЦК и СП.

Кто ответственен за неявку в ТЦК и СП

За неявку без уважительных причин ответственен военнообязанный работник.

Работодатель не несет ответственности за действия своих работников, относящихся к воинской обязанности.

Если работник отказывается от повестки

Руководитель должен составить соответствующий акт и сообщит об этом ТЦК.

За неявку по повестке или отказ получать повестку военнообязанный работник несет административную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Статьей 210-1 КУоАП предусмотрен штраф от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн.

Когда наступает уголовная ответственность

Пока ВВК не признает гражданина пригодным к военной службе по состоянию здоровья, призвать его на военную службу во время мобилизации ТЦК и СП нет оснований.

В отказе от получения повестки состава уголовного преступления по ст. 336 УК (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) не будет.

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