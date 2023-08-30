Юрист рассказал, за что переселенцам-мужчинам грозят штрафы

Мужчины под зданием ТЦК. Фото: Новини.LIVE.

В период мобилизации переселенцы обязаны сообщать об изменении места жительства территориальным центрам комплектования и социальной поддержки. И уже после этого обращаться в центры социальной защиты для оформления справки ВПЛ.

Что угрожает переселенцам мужчинам, если они не станут на учет, рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина.

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Переселенец должен сразу после переезда стать на учет в военкомат по своему физическому месту пребывания, говорит юрист.

"Чтобы не нарушать процедуру и потом не платить административный штраф, то стоит сделать именно в такой последовательности: сначала военкомат, затем центр социальной защиты. В общем, можно обратиться сначала и за справкой ВПЛ, но если вас остановят на улице для вручения повестки, то возникнет вопрос, почему вы не сообщили военкомат о новом месте жительства" , — объясняет специалист.

Каков размер штрафов

По словам Анищенко, в такой ситуации установлен штраф в размере от 1600 до 3500 грн. Надо учесть, что сумма штрафа в конкретном случае устанавливает военком и может трактовать эту норму по своему усмотрению.

При этом следует учитывать, что у военкоматов сейчас нет доступа к реестру вынужденных переселенцев. Такие данные работники ТЦК сейчас узнают, в основном, когда пишут отдельные запросы в соответствующие структуры, пояснил юрист.

Сейчас часто говорят о том, что эти полномочия военкоматов будут расширены. , специально для того, чтобы поставить на учет новых людей - однозначно нет, такого нет", — говорит юрист.

С другой стороны, ей известны случаи, когда люди приезжали в определенный район как вынужденные переселенцы, а соседи или кто-то еще сообщали военкомат, что там поселились ВПЛ.

"Если мужчина призывного возраста не пойдет сразу в военкомат, а обратится только в ЦНАП за справкой ВПЛ, ему не откажут, все оформят. Но если он проживает в другой местности и получил повестку, то в первую очередь в военкомате он получит штраф", — отмечает Екатерина Анищенко.

Добавим, что с учетом продолжения военного положения в Украине продолжается мобилизация. В то же время, условий для усиления призыва пока нет.

Напомним, недавно глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, будет ли в стране новая волна мобилизации. При этом чиновник отметил стабильность ситуации в мобилизационном составе украинской военной структуры.