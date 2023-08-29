Усиление мобилизации в Украине: как ТЦК аннулируют отсрочки аспирантам

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

В Украине уже второй год идет военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки. В случае отсутствия отсрочки и болезней, не позволяющих нести службу, таких граждан, как правило, призывают в ряды ВСУ. Однако бывают случаи, когда военкомы действуют нечестным путем и фактически аннулируют отсрочку тем, кто имел на них право.

О таких случаях рассказал военный юрист Николай Максимов в комментарии "Фокусу".

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Так, по словам правоведа, ему известны случаи о таких "скрытых уловках" от представителей ТЦК, которые применяют в отношении аспирантов и студентов.

Как аннулируют отсрочки у аспирантов — разъяснение специалиста

К примеру, аспиранту могут приказать предъявить документы, которых у него априори не может быть, в частности, это студенческий билет.

Пока человек пытается собрать все документы и справки или доказать, что определенных бумаг он иметь не может, его направляют на военную медкомиссию, а дальше — мобилизационное распоряжение и об отсрочке можно забыть.

"Уже есть случаи среди моих клиентов, когда военкоматы требовали огромное количество дополнительных документов, доказывающих право военнообязанного на отсрочку. Например, у аспиранта требовали студенческий билет, хотя у аспирантов такого документа нет, а также письменные отчеты о сдаче сессий. Если военнозобов не может предъявить документы по запросу военкомата, его направляют на ВВК, а после вручают мобилизационное распоряжение, что якобы человек не успел оформить отсрочку", — рассказал Максимов.

Зная о таких возможных действиях со стороны военных, мужчины, обучающиеся в аспирантуре, могут подготовиться заранее и заручиться поддержкой адвокатов или юристов.

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

Могут ли забрать право на отсрочку у студентов — опасения юриста

Также юрист считает, что если парламент примет решение усилить мобилизацию, то некоторые нормы, которые дают право на отсрочку определенной категории студентов, будут пересмотрены.

К примеру, он не исключает, что такое право могут забрать у тех, кто получает второе или третье образование после 30 лет и поступал в учебные заведения в 2022 году после введения военного положения.

"Первые категории, кто потенциально могли бы попасть под законодательные изменения, это студенты 40-45 лет, которые в 2022 году решили получить второе или третье образование", — рассказал Максимов.

Ранее мы писали, какие документы о военном учете обязаны иметь абитуриент и каким образом они должны быть оформлены.

Напомним, мы сообщали, могут ли получить отсрочку студенты-дистанционники иностранного вуза.

Также мы рассказывали, могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет без военного опыта.