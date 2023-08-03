Відстрочка від мобілізації: чи може отримати студент-дистанційник іноземного вишу

Мобілізація студента на дистанційному навчанні. Колаж: Новини.LIVE

Вже понад 500 днів в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, що введені через повномасштабне вторгнення рф. Для захисту Батьківщини від російських загарбників призивають військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. Проте є категорії громадян, які мають право на відстрочку.

Чи є таке право в українських студентів-чоловіків, які навчаються в іноземних закладах освіти дистанційно, розповіла адвокатка Марина Бекало в інтерв'ю ТСН.ua.

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Як зазначила правознавиця, студенти денної або дуальної форми іноземних навчальних закладів мають право на відстрочення від мобілізації, навіть якщо їх навчання проходить дистанційно.

Щоб отримати законну відстрочку, необхідно подати до ТЦК документи, які підтверджують статус студента, довідку про зарахування до ВНЗ та заяву про надання відстрочки.

Важливо: заздалегідь підготуйте пакет документів, які дають право на відстрочку. Ви їх маєте подати до вручення мобілізаційного розпорядження.

Студент навчається дистанційно. Фото: google.com

Вступити до іноземного вишу на денну або дуальну форму навчання можуть чоловіки будь-якого віку та освіти. Причому, як підкреслює Бекало, багато університетів приймають документи онлайн.

"Іноземні навчальні заклади з радістю приймають наших чоловіків на навчання, на дистанційну денну форму навчання. Вступити на навчання в іноземні заклади освіти ще простіше, вони не ведуть військовий облік студентів та не зобов’язані дотримуватися українського законодавства. І вартість навчання майже однакова з українськими закладами освіти", — каже адвокатка.

Варто зазначити, що в Україні не можуть не прийняти вступника на навчання, а також відрахувати його, якщо він порушив правила військового обліку (стати на військовий облік, пройти військово-лікарську комісію, отримати військово-обліковий документ).

Раніше ми писали, чи встановлює закон обмеження щодо віку здобувачів освіти та чи порушують закон такі чоловіки.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть мобілізувати чоловіка до 25 років без військового досвіду.

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