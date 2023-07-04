Як має проходити ВЛК для студентів — юрист дав роз'яснення

Студент проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

В Україні студенти, які здобувають освіту на денній або дуальній формах, мають право на відстрочення від мобілізації. Проте їм можуть вручити повістку, за якою вони повинні прийти до ТЦК та СП.

За словами юриста адвокатського об'єднання T&T Partners Владислава Юрчака, якщо студент хоче отримати відстрочку від військової служби, він має пройти ВЛК. Про це він розповів "24 Каналу", пояснивши важливі нюанси.

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Якщо студент отримав повістку, юристи рекомендують обов’язково відвідати територіальний центр комплектування з необхідними документами:

паспорт;

військовий квиток;

студентський квиток;

довідка про зарахування до числа студентів денної форми навчання.

За словами правозахисника, медичний огляд військовозобов'язаних здійснюють за рішенням начальника ТЦК та СП військово-лікарською комісією відповідного ТЦК та СП.

Військовозобов'язаний студент має обов'язково пройти наступних лікарів:

терапевт;

хірург;

окуліст;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог

невропатолог;

психіатр.

Якщо є медичні показання, можна пройти лікарів інших спеціальностей.

"Повторний медичний огляд військовозобов'язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров'я, проводиться один раз на 5 років", — зазначив юрист.

Студент проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Студенти яких навчальних закладів мають право на відстрочку

Головна умова — студенти мають бути на денній або дуальній формі навчання. Відстрочка поширюється:

на здобувачів професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої та вищої освіти,

асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Хто має відстрочку під час навчання:

учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів;

студенти коледжів, університетів, інститутів, академій;

аспіранти і докторанти дослідницьких установ, закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів;

асистенти-стажисти.

Раніше ми писали, чи повинні чоловіки з відстрочкою від мобілізації проходити військову медкомісію.

Нагадаємо, ми розповідали, які обстеження військовозобов'язаний повинен пройти обов'язково, які фахівці повинні його оглянути та який порядок оскарження ВЛК.

Також ми повідомляли, що українці при проходженні військово-лікарської комісії можуть звертатися по допомогу на "гарячу лінію".