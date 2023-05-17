Уся правда про ВЛК: консультація на "гарячій лінії"

Військові надають побратиму необхідну допомогу. Фото: Генштаб ЗСУ

При проходженні військово-лікарської комісії українці можуть звертатися по допомогу на "гарячу лінію". Вона працює цілодобово та безкоштовна.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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У міністерстві не приховують, що при проходженні військово-лікарської комісії (ВЛК) може виникнути багато питань. У разі потреби на них зможуть відповісти оператори "гарячих ліній".

Щоб отримати допомогу від фахівців в сфері охорони здоров'я, потрібно звернутися за номером: 0-800-60-20-19.

Оператори можуть проконсультувати щодо:

проходження ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я:

медичного обслуговування у цивільних закладах;

дій, які повинні застосовувати під час проходження реабілітації;

як саме проходитиме ВЛК.

Також на "гарячій лінії" консультують щодо медико-соціальної експертизи:

коли потрібно її проходити;

які повинні бути дії при проходженні МСЕК;

які документи необхідні.

"Також на "гарячій ліні" можна отримати консультації медичних працівників різних спеціальностей", — додають у МОЗ.

"Гаряча лінія" Міністерства оборони України

0 800 500 442

Фахівці можуть надати консультації з таких питань:

отримання направлення на лікування,

проходження ВЛК у військових закладах охорони здоров’я,

отримання соціальних гарантій,

процедури оскарження рішень ВЛК.

Консультації щодо ВЛК. Фото: Facebook

Нагадаємо, під час дії воєнного стану у військовослужбовців можуть з'явитися обставини або підстави звільнитися з військової служби. В свою чергу держава гарантує їм соціальні гарантії та виплати після "завершення кар'єри" військового.