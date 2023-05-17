Уся правда про ВЛК: консультація на "гарячій лінії"
При проходженні військово-лікарської комісії українці можуть звертатися по допомогу на "гарячу лінію". Вона працює цілодобово та безкоштовна.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
У міністерстві не приховують, що при проходженні військово-лікарської комісії (ВЛК) може виникнути багато питань. У разі потреби на них зможуть відповісти оператори "гарячих ліній".
Щоб отримати допомогу від фахівців в сфері охорони здоров'я, потрібно звернутися за номером: 0-800-60-20-19.
Оператори можуть проконсультувати щодо:
- проходження ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я:
- медичного обслуговування у цивільних закладах;
- дій, які повинні застосовувати під час проходження реабілітації;
- як саме проходитиме ВЛК.
Також на "гарячій лінії" консультують щодо медико-соціальної експертизи:
- коли потрібно її проходити;
- які повинні бути дії при проходженні МСЕК;
- які документи необхідні.
"Також на "гарячій ліні" можна отримати консультації медичних працівників різних спеціальностей", — додають у МОЗ.
"Гаряча лінія" Міністерства оборони України
0 800 500 442
Фахівці можуть надати консультації з таких питань:
- отримання направлення на лікування,
- проходження ВЛК у військових закладах охорони здоров’я,
- отримання соціальних гарантій,
- процедури оскарження рішень ВЛК.
Нагадаємо, під час дії воєнного стану у військовослужбовців можуть з'явитися обставини або підстави звільнитися з військової служби. В свою чергу держава гарантує їм соціальні гарантії та виплати після "завершення кар'єри" військового.