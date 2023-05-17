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Уся правда про ВЛК: консультація на "гарячій лінії"

17 травня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Уся правда про ВЛК: консультація на "гарячій лінії"
Військові надають побратиму необхідну допомогу. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

При проходженні військово-лікарської комісії українці можуть звертатися по допомогу на "гарячу лінію". Вона працює цілодобово та безкоштовна.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України

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У міністерстві не приховують, що при проходженні військово-лікарської комісії (ВЛК) може виникнути багато питань. У разі потреби на них зможуть відповісти оператори "гарячих ліній".

Щоб отримати допомогу від фахівців в сфері охорони здоров'я, потрібно звернутися за номером: 0-800-60-20-19.

Оператори можуть проконсультувати щодо:

  • проходження ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я:
  • медичного обслуговування у цивільних закладах;
  • дій, які повинні застосовувати під час проходження реабілітації;
  • як саме проходитиме ВЛК.

Також на "гарячій лінії" консультують щодо медико-соціальної експертизи:

  • коли потрібно її проходити;
  • які повинні бути дії при проходженні МСЕК;
  • які документи необхідні.

"Також на "гарячій ліні" можна отримати консультації медичних працівників різних спеціальностей", — додають у МОЗ.

"Гаряча лінія" Міністерства оборони України  

0 800 500 442

Фахівці можуть надати консультації з таких питань:

  • отримання направлення на лікування,
  • проходження ВЛК у військових закладах охорони здоров’я,
  • отримання соціальних гарантій,
  • процедури оскарження рішень ВЛК. 
Консультації щодо ВЛК. Фото: Facebook

Нагадаємо, під час дії воєнного стану у військовослужбовців можуть з'явитися обставини або підстави звільнитися з військової служби. В свою чергу держава гарантує їм соціальні гарантії та виплати після "завершення кар'єри" військового. 

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