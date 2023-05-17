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Вся правда о ВЛК: консультация на "горячей линии"

17 мая 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вся правда о ВЛК: консультация на "горячей линии"
Военные оказывают необходимую помощь. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

При прохождении военно-врачебной комиссии украинцы могут обращаться за помощью на "горячую линию". Она работает круглосуточно и бесплатно.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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В министерстве не скрывают, что при прохождении военно-врачебной комиссии (ВЛК) может возникнуть много вопросов. В случае необходимости, на них смогут ответить операторы "горячих линий".

Чтобы получить помощь от специалистов в сфере здравоохранения, следует обратиться за номером: 0-800-60-20-19.

Операторы могут проконсультировать о:

  • прохождении ВЛК в гражданских учреждениях здравоохранения:
  • медицинском обслуживании в гражданских учреждениях;
  • действиях, которые должны применяться при прохождении реабилитации;
  • как именно будет проходить ВЛК.

Также на "горячей линии" консультируют по медико-социальной экспертизе:

  • когда нужно ее проходить;
  • какие должны быть действия при прохождении МСЭК;
  • какие документы необходимы.

"Также на "горячей лени" можно получить консультации медицинских работников разных специальностей", — добавляют в Минздраве.

"Горячая линия" Министерства обороны Украины

0 800 500 442

Специалисты могут предоставить консультации по следующим вопросам:

  • получение направления на лечение,
  • прохождение ВЛК в военных учреждениях здравоохранения,
  • получение социальных гарантий,
  • процедуры обжалования решений ВЛК.
Консультации по ВЛК. Фото: Facebook

Напомним, во время действия военного положения у военнослужащих могут появиться обстоятельства или основания уволиться с военной службы. В свою очередь, государство гарантирует им социальные гарантии и выплаты после "завершения карьеры" военного.

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