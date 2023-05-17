Вся правда о ВЛК: консультация на "горячей линии"
При прохождении военно-врачебной комиссии украинцы могут обращаться за помощью на "горячую линию". Она работает круглосуточно и бесплатно.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
В министерстве не скрывают, что при прохождении военно-врачебной комиссии (ВЛК) может возникнуть много вопросов. В случае необходимости, на них смогут ответить операторы "горячих линий".
Чтобы получить помощь от специалистов в сфере здравоохранения, следует обратиться за номером: 0-800-60-20-19.
Операторы могут проконсультировать о:
- прохождении ВЛК в гражданских учреждениях здравоохранения:
- медицинском обслуживании в гражданских учреждениях;
- действиях, которые должны применяться при прохождении реабилитации;
- как именно будет проходить ВЛК.
Также на "горячей линии" консультируют по медико-социальной экспертизе:
- когда нужно ее проходить;
- какие должны быть действия при прохождении МСЭК;
- какие документы необходимы.
"Также на "горячей лени" можно получить консультации медицинских работников разных специальностей", — добавляют в Минздраве.
"Горячая линия" Министерства обороны Украины
0 800 500 442
Специалисты могут предоставить консультации по следующим вопросам:
- получение направления на лечение,
- прохождение ВЛК в военных учреждениях здравоохранения,
- получение социальных гарантий,
- процедуры обжалования решений ВЛК.
Напомним, во время действия военного положения у военнослужащих могут появиться обстоятельства или основания уволиться с военной службы. В свою очередь, государство гарантирует им социальные гарантии и выплаты после "завершения карьеры" военного.