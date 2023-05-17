Вся правда о ВЛК: консультация на "горячей линии"

Военные оказывают необходимую помощь. Фото: Генштаб ВСУ

При прохождении военно-врачебной комиссии украинцы могут обращаться за помощью на "горячую линию". Она работает круглосуточно и бесплатно.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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В министерстве не скрывают, что при прохождении военно-врачебной комиссии (ВЛК) может возникнуть много вопросов. В случае необходимости, на них смогут ответить операторы "горячих линий".

Чтобы получить помощь от специалистов в сфере здравоохранения, следует обратиться за номером: 0-800-60-20-19.

Операторы могут проконсультировать о:

прохождении ВЛК в гражданских учреждениях здравоохранения:

медицинском обслуживании в гражданских учреждениях;

действиях, которые должны применяться при прохождении реабилитации;

как именно будет проходить ВЛК.

Также на "горячей линии" консультируют по медико-социальной экспертизе:

когда нужно ее проходить;

какие должны быть действия при прохождении МСЭК;

какие документы необходимы.

"Также на "горячей лени" можно получить консультации медицинских работников разных специальностей", — добавляют в Минздраве.

"Горячая линия" Министерства обороны Украины

0 800 500 442

Специалисты могут предоставить консультации по следующим вопросам:

получение направления на лечение,

прохождение ВЛК в военных учреждениях здравоохранения,

получение социальных гарантий,

процедуры обжалования решений ВЛК.

Консультации по ВЛК. Фото: Facebook

Напомним, во время действия военного положения у военнослужащих могут появиться обстоятельства или основания уволиться с военной службы. В свою очередь, государство гарантирует им социальные гарантии и выплаты после "завершения карьеры" военного.