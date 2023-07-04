Как должна проходить ВВК для студентов — юрист дал разъяснение

Студенты должны пройти ВВК, чтобы получить отсрочку: юрист объяснил нюансы
В Украине студенты, получающие образование на дневной или дуальной формах, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако им могут вручить повестку, по которой они должны прийти в ТЦК и СП.
По словам юриста адвокатского объединения T&T Partners Владислава Юрчака, если студент хочет получить отсрочку от военной службы, он должен пройти ВВК. Об этом он рассказал "24 каналу", объяснив важные нюансы.
Как проходит военно-врачебная комиссия для студентов
Если студент получил повестку, юристы рекомендуют посетить территориальный центр комплектования с необходимыми документами:
- паспорт;
- военный билет;
- студенческий билет;
- справка о причислении к числу студентов дневной формы обучения.
По словам правозащитника, медицинское освидетельствование военнообязанных осуществляют по решению начальника ТЦК и СП военно-врачебной комиссией соответствующего ТЦК и СП.
Военнообязанный студент должен обязательно пройти следующих врачей:
- терапевт;
- хирург;
- окулист;
- оториноларинголог;
- стоматолог;
- дерматолог
- невропатолог;
- психиатр.
Если есть медицинские показания, то можно пройти врачей других специальностей.
"Повторное медицинское освидетельствование военнообязанных, находящихся в запасе 1 и 2 разрядов, ранее признанных пригодными к военной службе или непригодными к военной службе в мирное время по состоянию здоровья, проводится один раз в 5 лет", — отметил юрист.
Студенты каких учебных заведений имеют право на отсрочку
Главное условие — студенты должны быть на дневной или дуальной форме обучения. Отсрочка распространяется:
- на получателей профессиональной (профессионально-технической),
- профессионального высшего и высшего образования,
- ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования.
Кто имеет отсрочку во время учебы:
- учащиеся и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;
- студенты колледжей, университетов, институтов, академий;
- аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, учреждений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;
- ассистенты-стажеры.
Раньше мы писали, должны ли мужчины с отсрочкой от мобилизации проходить военную медкомиссию.
Напомним, мы рассказывали, какие обследования военнообязанный должен пройти обязательно, какие специалисты должны осмотреть его и какой порядок обжалования ВВК.
Также мы сообщали, что украинцы при прохождении военно-врачебной комиссии могут обращаться за помощью на "горячую линию".