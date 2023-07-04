Как должна проходить ВВК для студентов — юрист дал разъяснение

Студент проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

В Украине студенты, получающие образование на дневной или дуальной формах, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако им могут вручить повестку, по которой они должны прийти в ТЦК и СП.

По словам юриста адвокатского объединения T&T Partners Владислава Юрчака, если студент хочет получить отсрочку от военной службы, он должен пройти ВВК. Об этом он рассказал "24 каналу", объяснив важные нюансы.

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Если студент получил повестку, юристы рекомендуют посетить территориальный центр комплектования с необходимыми документами:

паспорт;

военный билет;

студенческий билет;

справка о причислении к числу студентов дневной формы обучения.

По словам правозащитника, медицинское освидетельствование военнообязанных осуществляют по решению начальника ТЦК и СП военно-врачебной комиссией соответствующего ТЦК и СП.

Военнообязанный студент должен обязательно пройти следующих врачей:

терапевт;

хирург;

окулист;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог

невропатолог;

психиатр.

Если есть медицинские показания, то можно пройти врачей других специальностей.

"Повторное медицинское освидетельствование военнообязанных, находящихся в запасе 1 и 2 разрядов, ранее признанных пригодными к военной службе или непригодными к военной службе в мирное время по состоянию здоровья, проводится один раз в 5 лет", — отметил юрист.

Студент проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Студенты каких учебных заведений имеют право на отсрочку

Главное условие — студенты должны быть на дневной или дуальной форме обучения. Отсрочка распространяется:

на получателей профессиональной (профессионально-технической),

профессионального высшего и высшего образования,

ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования.

Кто имеет отсрочку во время учебы:

учащиеся и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;

студенты колледжей, университетов, институтов, академий;

аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, учреждений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;

ассистенты-стажеры.

Раньше мы писали, должны ли мужчины с отсрочкой от мобилизации проходить военную медкомиссию.

Напомним, мы рассказывали, какие обследования военнообязанный должен пройти обязательно, какие специалисты должны осмотреть его и какой порядок обжалования ВВК.

Также мы сообщали, что украинцы при прохождении военно-врачебной комиссии могут обращаться за помощью на "горячую линию".