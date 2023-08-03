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Могут ли получить отсрочку студенты-дистанционники иностранного вуза

3 августа 2023 07:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Отсрочка от мобилизации: может ли получить студент-дистанционщик иностранного вуза
Мобилизация студента на дистанционном обучении. Коллаж: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Уже более 500 дней в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, введенные через полномасштабное вторжение рф. Для защиты Родины от русских захватчиков призывают военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Однако есть категории граждан, имеющих право на отсрочку.

Есть ли такое право у украинских студентов-мужчин, которые учатся в иностранных учебных заведениях дистанционно, рассказала адвокат Марина Бекало в интервью ТСН.ua.

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Как отметила правовед, студенты дневной или дуальной формы иностранных учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации, даже если их обучение проходит дистанционно.

Чтобы получить законную отсрочку, необходимо подать в ТЦК документы, подтверждающие статус студента, справку о зачислении в вуз и заявление о предоставлении отсрочки.

Важное заранее подготовьте пакет документов, дающих право на отсрочку. Вы должны подать их к вручению мобилизационного распоряжения.

 

Могут получить отсрочку студенты-дистанционники иностранного вуза
Студент учится дистанционно. Фото: google.com

Поступить в иностранный вуз на дневную или дуальную форму обучения могут мужчины любого возраста и образования. Причем, как подчеркивает Бекало, многие университеты принимают документы онлайн.

"Иностранные учебные заведения с радостью принимают наших мужчин на обучение, на дистанционную дневную форму обучения. Поступить на обучение в иностранные учебные заведения еще проще, они не ведут военный учет студентов и не обязаны соблюдать украинское законодательство. И стоимость обучения почти одинакова с украинскими учебными заведениями", — говорит адвокат.

Следует отметить, что в Украине не могут не принять поступающего на обучение, а также отчислить его, если он нарушил правила военного учета (встать на военный учет, пройти военно-врачебную комиссию, получить военно-учетный документ).

Ранее мы писали, устанавливает ли закон ограничения по возрасту получателей образования и нарушают ли закон такие мужчины.

Напомним, мы сообщали, могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет без военного опыта.

Также мы рассказывали, как студенту уехать за границу на обучение в августе 2023 года.

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