Виїзд за кордон для студентів у серпні — правозахисники дали важливі поради

Виїзд українців за кордон 2023 року. Фото: ДПСУ

У закордонних вищих навчальних закладах починається новий навчальний рік, і перед українськими студентами-чоловіками знов гостро постає питання — як виїхати за кордон на навчання, чи випустять з країни та як довести своє право.

Про все це розповідаємо далі в матеріалі.

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В роз’ясненні Державної прикордонної служби України від 2 лютого 2023 року зазначається:

"Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є здобувачами передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти в Україні, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Але "дана категорія громадян не має права виїжджати за кордон, через те, що ця категорія зазначена в аб. 2 ч. 3 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"".

На жаль, з країни не випустять ні студентів, які вступили в закордонний університет до воєнного стану, ні тих, хто вступив вже після 24 лютого 2022 року.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Виїзд з України студентів — адвокат порадив, як оскаржити відмову

За словами правозахисника юридичної фірми "Ілляшев та партнери" Дмитра Лазебного, чоловіки-студенти, які навчаються за межами України, можуть довести наявність у них права на виїзд за кордон виключно в судовому порядку, адже прикордонники таких осіб за кордон не випускають.

Студентам необхідно буде пройти такий шлях:

З'явитися зі всіма необхідними документами на пункт пропуску. Отримати в письмовому вигляді відмову в пропуску. Оскаржити письмову відмову в адміністративному суді.

Правознавець також дав перелік документів, які повинні мати студенти, які розпочали навчання в іноземних вишах:

паспорт громадянина України та закордонний;

військово-обліковий документ про відстрочку від мобілізації;

дозвіл керівника ТЦК (військкомату) на перетин кордону;

студентський квиток/студентська віза або ISIC-квиток (International Student Identity Card);

нотаріально завірені та перекладені на українську документи про навчання студента в закордонному виші;

для студентів, які вступили на навчання після 24 лютого, має надійти ще й розпорядження від голови Держприкордонслужби (отримання цього документу займається університет, університет звертається до Міністерства освіти і науки України, Міністерство вже звертається до прикордонників, студент отримує PDF-звернення, яке в роздрукованому вигляді має показати під час перетину кордону).

Крім цього, можна показати прикордонникам виклики на сесії в довоєнний період, банківські витяги про оплату за навчання та інші документи/відомості, які підтверджують факт реального навчання в іноземному ЗВО. Такі довідки та електронні відомості підвищують шанс на перетин кордону, але ними не можна замінити жоден із обов’язкових вищезазначених документів.

Як студенту виїхати за кордон на навчання — роз'яснення правозахисника

За словами адвоката Ростислава Кравця, є ст. 33 Конституції України, де прямо зазначено, що права можуть бути обмежені для виїзду, однак ці обмеження мають діяти виключно на підставі закону.

"Ні указом президента, ні рішенням РНБО, ні постановою Кабінету міністрів, саме законом. Сьогодні ЗУ Про порядок перетину кордону містить ст. 6, в якій чітко зазначені всі підстави заборони виїзду за кордон. Такої підстави як введення воєнного стану там немає", — пояснює правознавець.

Кравець наголошує, коли студенту відмовляють у виїзді за кордон, він може посилатися на ст. 33 КУ, а також на ст. 6 (Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України) ЗУ Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України.

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