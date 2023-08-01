Выезд за границу для студентов в августе — правозащитники дали важные советы

Выезд украинцев за границу в 2023 году. Фото: ГПСУ

В зарубежных высших учебных заведениях начинается новый учебный год, и перед украинскими студентами-мужчинами снова остро стоит вопрос — как выехать за границу на учебу, выпустят ли из страны и как доказать свое право.

Обо всем этом рассказываем дальше в материале.

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В разъяснении Государственной пограничной службы Украины от 2 февраля 2023 отмечается:

"Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются соискателями высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования в Украине, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Но "данная категория граждан не имеет права выезжать за границу , из-за того, что эта категория указана в аб." 2 ч. 3 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации"".

К сожалению, из страны не выпустят ни студентов, поступивших в зарубежный университет в военное положение, ни поступивших уже после 24 февраля 2022 года.

Проверка документов на границе. Фото: ГНСУ

Выезд из Украины студентов — адвокат посоветовал, как обжаловать отказ

По словам правозащитника юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Дмитрия Лазебного, мужчины-студенты, которые учатся за пределами Украины, могут доказать наличие у них права на выезд за границу исключительно в судебном порядке, ведь пограничники таких лиц за границу не выпускают.

Студентам предстоит пройти следующий путь:

Появиться со всеми необходимыми документами в пункт пропуска. Получить в письменном виде отказ в пробеле. Обжаловать письменный отказ в административном суде.

Правовед также дал перечень документов, которые должны иметь студенты, начавшие обучение в иностранных вузах:

паспорт гражданина Украины и заграничный;

военно-учетный документ об отсрочке от мобилизации;

разрешение руководителя ТЦК (военкомата) на пересечение границы;

студенческий билет/студенческая виза или ISIC-билет (International Student Identity Card);

нотариально заверенные и переведенные на украинский документы об обучении студента в зарубежном вузе;

для студентов, поступивших на учебу после 24 февраля, должно поступить еще и распоряжение от главы Госпогранслужбы (получение этого документа занимается университет, университет обращается в Министерство образования и науки Украины, Министерство уже обращается к пограничникам, студент получает PDF-обращение, которое в распечатанном виде должен показать при пересечении границы).

Кроме этого, можно показать пограничникам вызовы на сессии в довоенный период, банковские выписки об оплате за обучение и другие документы/ведомости, подтверждающие факт реального обучения в иностранном ЗВО. Такие справки и электронные сведения повышают шанс пересечения границы, но ими нельзя заменить ни один из обязательных вышеупомянутых документов.

Как студенту выехать за границу на обучение — разъяснение правозащитника

По словам адвоката Ростислава Кравца, есть ст. 33 Конституции Украины, где прямо отмечено, что права могут быть ограничены для выезда, однако эти ограничения должны действовать исключительно на основании закона.

"Ни указом президента, ни решением СНБО, ни постановлением Кабинета министров, именно законом. Сегодня ЗУ О порядке пересечения границы содержит ст. 6, в которой четко указаны все основания запрета выезда за границу. Такого основания как введение военного положения там нет", — объясняет правовед.

Кравец отмечает, когда студенту отказывают в выезде за границу, он может ссылаться на ст. 33 КУ, а также на ст. 6 (Основания для временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины) О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины.

Ранее мы рассказывали, устанавливает ли закон ограничения по возрасту соискателей образования и нарушают ли закон такие мужчины.

Напомним, мы писали, могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет без военного опыта.

Также мы сообщали, как проходит военно-врачебная комиссия для студентов.