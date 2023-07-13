Мобілізація в Україні — чи можуть призвати чоловіків до 25 років без досвіду

Військовозобов'язані українці в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

Наприкінці весни Верховна Рада ухвалила новий законопроєкт, який вносить зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. З того часу в українців накопичилося чимало запитань, зокрема, як діє закон та кого тепер можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Захистити свої права та розібратися в складних питаннях, допоміг адвокат Ростислав Кравець. В коментарі Факти ICTV він пояснив, чи можуть наразі мобілізувати чоловіка до 25 років, якщо він не має військового досвіду.

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Необхідно розібратись одразу з декількома питаннями.

Перше важливе питання стосується прийнятого законопроєкту №9281.

Так, дійсно народні депутати прийняли документ в першому читанні за основу та в цілому. Проте його досі не підписав президент Україні. А це означає, що офіційно зміни не набули чинності.

Допоки проєкт закону не підписаний главою держави, ТЦК та СП не мають право примусово мобілізувати чоловіків до 27 років. Вони можуть вступити до лав ЗСУ добровільно, за контрактом.

Як тільки документ буде підписаний, ТЦК та СП матимуть право мобілізувати чоловіків віком від 25 років, які не проходили строкову службу.

Таким чином, чоловіків віком від 25 до 60 років зможуть призвати до лав ЗСУ навіть без досвіду проходження військової служби.

Військовозобов'язані українці в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

Друге важливе питання — який громадянин віком до 25 років має статус.

Якщо особа має статус "призовника" та не має військового досвіду, то мобілізувати без згоди не мають право. Якщо ж особа має статус "військовозобов’язаного" — на службу можуть призвати без згоди. Це ж правило стосується і чоловіків, яким ще не виповнилося 25 років.

Адвокат зазначив, що поняття призовник та військовозобовʼязаний часто плутають, вважаючи їх одним і тим самим. Проте вони мають зовсім різне значення. Для цих двох категорій навіть існують різні військові обліки.

Призовники — особи, приписані до призовних дільниць. Вони підлягають призову на строкову службу або ще не проходили її.

А військовозобов’язані — це особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Раніше в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько розповів, що буде, якщо людина не стала вчасно на військовий облік.

Нагадаємо, ми розповідали, як демобілізуватися при досягненні граничного віку під час війни.

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