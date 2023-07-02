Які покарання загрожує тим, хто не встав на військовий облік

Київський РТЦК та СП міста Одеси. ФОТО: facebook.com/OOTCKSP

Чоловіки у віці від 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку, якщо у них немає підстав для виключення з нього законним чином. Проте на військовий облік стають далеко не всі, хто зобов’язаний це робити.

Що буде, якщо людина не стала вчасно на військовий облік, та які покарання передбачено за це законом, розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько.

Читайте також:

Адміністративка чи кримінал?

Покарання за порушення правил військового обліку та за ухиляння від нього в Україні регламентовані як Адміністративним кодексом (КУпАП), так і Кримінальним (КК).

"Згідно зі статтею 210 КУпАП, якщо призовник, військовозобов’язаний або резервіст порушує правила військового обліку у мирний час, то на нього накладається штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 510 до 850 грн). Однак якщо це відбувається в особливий період — наприклад, під час воєнного стану, — або це вже повторне порушення, то сума штрафу збільшується до рівня від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів (тобто від 850 до 1700 грн)", — зазначає Ігор Ясько.

Крім того, керівництво ТЦК має право звернутися до Нацполіції, і тоді правоохоронці будуть зобов’язані доставити порушників правил військового обліку безпосередньо до ТЦК. Жодні інші органи, окрім поліції, права здійснювати адміністративне затримання не мають, підкреслює адвокат.

Штраф або виправні роботи

Якщо порушник продовжує бігати від ТЦК навіть після попередження, винесеного відповідними органами, то його дії вже вважаються ухилянням від військового обліку та потрапляють пІд юрисдикцію Кримінального кодексу.

"Попередження можуть винести керівник відповідного ТЦК, керівники відповідних органів СБУ або підрозділів Служби зовнішньої розвідки. Згідно з частиною 1 статті 337 КК, ухилення після попередження карається штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж виправними роботами на строк до одного року", — пояснив юрист.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, чому тисячі українських громадян тепер не зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

Також правозахисник розповів, що робити, якщо вас незаконно мобілізували.