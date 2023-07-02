Какие наказания грозит тем, кто не встал на военный учет

Киевский РТЦК и СП Одессы. ФОТО: facebook.com/OOTCKSP

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны состоять на воинском учете, если у них нет оснований для исключения из него законным образом. Однако на воинский учет становятся далеко не все, кто обязан это делать.

Что будет, если человек не стал вовремя на воинский учет, и какие наказания предусмотрены за это законом, рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.

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Наказания за нарушение правил военного учета и уклонение от него в Украине регламентированы как Административным кодексом (КУоАП), так и Уголовным (УК).

"Согласно статье 210 КУоАП, если призывник, военнообязанный или резервист нарушает правила военного учета в мирное время, то на него налагается штраф от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (т.е. от 510 до 850 грн). Однако если это происходит в особый период — например, во время военного положения — или это уже повторное нарушение, то сумма штрафа возрастает до уровня от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов (то есть от 850 до 1700 грн)", — отмечает Игорь Ясько.

Кроме того, руководство ТЦК имеет право обратиться в Нацполицию, и тогда правоохранители будут обязаны доставить нарушителей правил военного учета непосредственно в ТЦК. Никакие другие органы, кроме полиции, права осуществлять административное задержание не имеют, подчеркивает адвокат.

Штраф или исправительные работы

Если нарушитель продолжает бегать от ТЦК даже после предупреждения, вынесенного соответствующими органами, его действия уже считаются уклонением от военного учета и попадают под юрисдикцию Уголовного кодекса.

"Предупреждение могут вынести руководитель соответствующего ТЦК, руководители соответствующих органов СБУ или подразделений Службы внешней разведки. Согласно части 1 статьи 337 УК, уклонение после предупреждения наказывается штрафом от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или же исправительными работами на срок до одного года", — объяснил юрист.

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