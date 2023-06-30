Якій категорії чоловіків скасовують відстрочку від мобілізації — законопроєкт

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким розширила перелік осіб, які підлягають мобілізації. Таким чином тисячі українців більше не зможуть отримати відстрочку від призову на військову службу.

Що це за законопроєкт та хто з українців втратив "імунітет" від мобілізації, розбираємося далі в матеріалі.

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Що відомо про новий законопроєкт

Законопроєкт № 9342 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану" був затверджений Верховною Радою у другому читанні 28 червня.

Закон вносить зміни в абзац 11 ч. 1 ст. 23 щодо відстрочки за сімейними обставинами.

Українські військовослужбовці. Фото: google.com

Хто з українців втратить право на відстрочку від мобілізації

В існуючій редакції п. 11 дає відстрочку тим, чиї дружини/чоловіки, один з батьків або батьки їхніх дружин/чоловіків є інвалідами І або ІІ групи.

Відповідно до внесених змін наявність родичів з інвалідністю не звільняє від призову за умови, що є інші члени сім'ї, які зможуть доглядати за такою людиною.

Наприклад, інвалідність тестя тепер не буде підставою для звільнення від призову зятя, якщо у першого є рідні діти, які можуть і зобов’язані за законом забезпечити догляд.

Що важливо знати

Закон все ще очікує на підпис Президента України. Як тільки він буде підписаний, нова норма почне діяти.

Раніше ми писали, юрист дав поради українцям, що робити, коли ТЦК намагаються незаконно мобілізувати.

Нагадаємо, ми розповідали, начальник Харківського обласного ТЦК та СП, полковник Володимир Арап розповів, яких фахівців призиватимуть насамперед на військову службу.

Також ми повідомляли, 30 травня Верховна Рада ухвалила закон, який зменшує граничний призовний вік з 27 до 25 років.