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Тысячи украинцев не смогут получить отсрочки: власти меняют правила мобилизации

30 июня 2023 11:54
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Какой категории мужчин отменяют отсрочку от мобилизации — законопроект
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации. Таким образом, тысячи украинцев больше не смогут получить отсрочку от призыва на военную службу.

Что это за законопроект и кто из украинцев потерял "иммунитет" от мобилизации, разбираемся дальше в материале.

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Что известно о новом законопроекте

Законопроект № 9342 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения", был утвержден Верховной Радой во втором чтении 28 июня.

Закон вносит изменения в абзац 11 ч. 1 ст. 23 по отсрочке по семейным обстоятельствам.

 

Кто из украинцев потеряет право на отсрочку от мобилизации
Украинские военнослужащие. Фото: google.com

Кто из украинцев потеряет право на отсрочку от мобилизации

В существующей редакции п. 11 дает отсрочку тем, чьи супруга/супруг, один из родителей или родители их супругов/жен являются инвалидами I или II группы.

В соответствии с внесенными изменениями наличие родственников с инвалидностью не освобождает от призыва при условии, что есть другие члены семьи, которые смогут ухаживать за таким человеком.

Например, инвалидность тестя теперь не будет основанием для освобождения от призыва зятя, если у первого есть родные дети, которые могут и обязаны по закону обеспечить уход.

Что важно знать

Закон все еще ожидает подписи Президента Украины. Как только он будет подписан, новая норма начнет действовать.

Ранее мы писали, юрист дал советы украинцам, что делать, когда ТЦК пытаются незаконно мобилизовать.

Напомним, мы рассказывали, начальник Харьковского областного ТЦК и СП, полковник Владимир Арап рассказал, каких специалистов будут призывать в первую очередь на военную службу.

Также мы сообщали, 30 мая Верховная Рада приняла закон, уменьшающий предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.

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