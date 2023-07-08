Мобілізація в Україні — хто має право обирати місце служби

Мобілізований у територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП

В Україні продовжується призов на військову службу. Мобілізованих обов'язково відправляють в навчальні центри ЗСУ, а після підготовки — у різні військові частини. Куди направити військового, вирішують ТЦК та СП. Проте є категорії осіб, які мають право служити за місцем проживання.

Розповідаємо, хто саме має можливість обирати місце, де проходитиме військову службу.

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Так, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", обрати місце служби у ЗСУ можуть особи, які мають відстрочку від мобілізації, але вирішили добровільно піти в армію.

До переліку входять:

1. Особи, які самостійно виховують неповнолітню дитину/дітей.

2. Особи, які утримують трьох та більше неповнолітніх дітей.

3. Усиновителі, прийомні батьки, піклувальники, опікуни чи батьки-вихователі, які утримують неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Особи, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (це можуть бути не лише біологічні батьки, а й піклувальники, опікуни, батьки-вихователі, прийомні батьки).

5. Особи, які виховують дитину, яка має одну з хвороб із переліку, наведеному в законі, зокрема, ДЦП, орфанні захворювання, інсулінозалежний цукровий діабет та низка інших хвороб.

6. Особи, на утриманні яких перебуває їхня повнолітня дитина з І чи ІІ групою інвалідності.

7. Особи, які здійснюють постійний догляд за хворою дитиною, дружиною, батьками або батьками дружини чи чоловіка.

8. Особи, які мають дружину або батьків (власних чи дружини) з ІІ чи І групою інвалідності.

9. Опікуни особи з інвалідністю, яка має недієздатність, у встановленому порядку підтверджену судом.

Щоб служити за місцем проживання, мобілізований має написати відповідний рапорт.

Також слід врахувати, якщо мовиться про догляд за хворою дитиною, дружиною чи батьками, то така хвороба має бути підтверджена висновком лікарсько-консультативної комісії, котра діє в рамках закладу охорони здоров'я. Крім того, за словами правозахисника, принциповим для оформлення такого догляду є одна умова: спільне проживання з особою, за якою доглядатимуть.

Раніше ми повідомляли, від чого залежатиме майбутня спеціальність мобілізованого та за яким принципом її обирають в ТЦК та СП.

Нагадаємо, ми писали, кого першочергово ТЦК та СП призиватимуть на військову службу у липні, хто проходитиме навчання та чи беруть до армії іноземних громадян.

Також ми розповідали, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим.