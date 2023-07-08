Мобилизация в Украине — кто имеет право выбирать место службы

Мобилизированный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП

В Украине продолжается призыв на военную службу. Мобилизированных обязательно отправляют в учебные центры ВСУ, а после подготовки — в разные воинские части. Куда направить военного, решают ТЦК и СП. Однако есть категории лиц, обладающих правом служить по месту жительства.

Рассказываем, кто именно имеет возможность выбирать место, где будет проходить военную службу.

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Так, согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", выбрать место службы в ВСУ могут лица, которые имеют отсрочку от мобилизации, но решили добровольно пойти в армию.

В список входят:

1. Лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка/детей.

2. Лица, содержащие трех и более несовершеннолетних детей.

3. Усыновители, приемные родители, попечители, опекуны или родители-воспитатели, содержащие несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

4. Лица, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (это могут быть не только биологические родители, но и попечители, опекуны, родители-воспитатели, приемные родители).

5. Лица, воспитывающие ребенка, имеющего одну из болезней из перечня, приведенного в законе, в частности, ДЦП, орфанные заболевания, инсулинозависимый сахарный диабет и ряд других болезней.

6. Лица, на содержании которых находится их совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности.

7. Лица, осуществляющие постоянный уход за больным ребенком, женой, родителями или родителями жены или мужа.

8. Лица, имеющие жену или родителей (собственных или жены) с II или I группой инвалидности.

9. Попечители лица с инвалидностью, имеющей недееспособность, в установленном порядке подтвержденное судом.

Чтобы служить по месту жительства, мобилизованный должен написать соответствующий рапорт.

Также следует учесть, если речь идет об уходе за больным ребенком, женой или родителями, то такая болезнь должна быть подтверждена заключением врачебно-консультативной комиссии, действующей в рамках учреждения здравоохранения. Кроме того, по словам правозащитника, принципиальным для оформления такого ухода является одно условие: совместное проживание с лицом, за которым будут ухаживать.

Ранее мы сообщали, от чего будет зависеть будущая специальность мобилизованного и по какому принципу выбирают ее в ТЦК и СП.

Напомним, мы писали, кого в первую очередь ТЦК и СП будут призывать на военную службу в июле, кто будет проходить обучение и принимают ли в армию иностранных граждан.

Также мы рассказывали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023, а кто вообще не может быть мобилизованным.