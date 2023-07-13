Мобилизация в Украине — могут ли призвать мужчин до 25 лет без опыта

Военнообязанные украинцы в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП

В конце весны Верховная Рада приняла новый законопроект, вносящий изменения в законодательство об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на военном учете с 27 до 25 лет. С тех пор у украинцев накопилось немало вопросов, в частности, как действует закон и кого теперь могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Защитить свои права и разобраться в сложных вопросах помог адвокат Ростислав Кравец. В комментарии Факты ICTV он объяснил, могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет, если у него нет военного опыта.

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Необходимо разобраться с несколькими вопросами.

Первый важный вопрос касается принятого законопроекта №9281.

Да, действительно народные депутаты приняли документ в первом чтении за основу и в целом. Однако его до сих пор не подписал президент Украины. А это значит, что официально изменения не вступили в силу.

Пока проект закона не подписан главой государства, ТЦК и СП не вправе принудительно мобилизовать мужчин до 27 лет. Они могут вступить в ряды ВСУ добровольно, по контракту.

Как только документ будет подписан, ТЦК и СП будут иметь право мобилизовать мужчин в возрасте от 25 лет, не проходивших срочную службу.

Таким образом, мужчин в возрасте от 25 до 60 лет смогут призвать в ряды ВСУ даже без опыта прохождения военной службы.

Военнообязанные украинцы в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП

Второй важный вопрос — какой гражданин в возрасте до 25 лет имеет статус.

Если лицо имеет статус призывника и не имеет военного опыта, то мобилизовать без согласия не могут. Если же лицо имеет статус "военнообязанного" — на службу могут призвать без согласия. Это же правило касается и мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет.

Адвокат отметил, что понятие призывник и военнообязанный часто путают, считая их одним и тем же. Однако они имеют совершенно разное значение. Для этих двух категорий даже существуют разные военные учеты.

Призывники — лица, приписанные к призывным участкам. Они подлежат призыву на срочную службу или еще не проходили ее.

А военнообязанные — это лица, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Ранее в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько рассказал, что будет, если человек не стал вовремя на военный учет.

Напомним, мы рассказывали, как демобилизоваться при достижении предельного возраста во время войны.

Также мы сообщали, кто из военнообязанных имеет право выбирать место службы.