Відстрочка від мобілізації: чи є в Україні обмеження за віком для вступу в університет

Студенти в університеті. Фото: facebook.com/pv.univ.kiev

З початку запровадження загальної мобілізації в Україні значно побільшало студентів-чоловіків на платній формі навчання. Багато з них користуються правом на освіту для уникнення призову. Міністерство освіти і науки розповіло, що цього року кількість контрактників в університетах зросла на 82%, якщо виокремити лише чоловіків.

Адвокатка Марина Бекало розповіла для ТСН, чи встановлює закон обмеження щодо віку здобувачів освіти та чи порушують такі чоловіки закон.

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Яких студентів не можуть мобілізувати

За статтею 23 Закону про мобілізацію, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають всі без виключення:

студенти,

аспіранти,

докторанти,

асистенти-стажисти вищих навчальних закладів,

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами навчання.

Чи є обмеження за віком та освітою

Адвокатка розповіла, що зростання кількості студентів чоловіків в навчальних закладах з великою ймовірністю пов’язана із уникненням від мобілізації. За її словами, з юридичної точки зору вони нічого не порушують.

"Як ми бачимо, закон не встановлює будь-яких обмежень щодо віку здобувачів освіти, вже наявної вищої освіти, а також країни здобуття освіти. Тобто це може бути як український навчальний заклад, так і іноземний", — розповіла Бекало.

Університети та правила військового обліку

Постанова КМУ №1487, яка затверджує правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, передбачає прийняття на навчання лише після взяття чоловіків на військовий облік в ТЦК і СП.

"А це означає, що чоловік має стати на військовий облік, пройти військово-лікарську комісію, отримати військово-обліковий документ, з усіма витікаючими наслідками. Але цієї умови навчальні заклади не дотримуються, адже юридично вони не відповідають профільному законодавству про освіту", — каже адвокатка.

За її словами, правила вступу до університету, згідно з законом про освіту, не передбачають умов дотримання військового обліку вступників. Адвокатка пояснила, що у внутрішніх правилах ВНЗ також не зазначаються такі вимоги.

"І це логічно, адже вони не будуть відповідати профільному законодавству про освіту. Тому навчальні заклади не мають підстав не прийняти вступника на навчання, а також відрахувати здобувача освіти у зв’язку із порушенням ним правил військового обліку", — наголошує вона.

Дистанційне навчання в іноземних закладах освіти

Студенти-чоловіки денної або дуальної форми іноземних навчальних закладів також мають право на відстрочку від мобілізації.

"Іноземні навчальні заклади з радістю приймають наших чоловіків на навчання, на дистанційну денну форму навчання та приймають документи на вступ онлайн. Тому вступити на навчання в іноземні заклади освіти ще простіше, вони не ведуть військовий облік студентів та не зобов’язані дотримуватися українського законодавства. І вартість навчання майже однакова з українськими закладами освіти", — розповіла адвокатка.

Законно отримати відстрочку можуть чоловіки будь-якого віку та освіти. Для цього їм потрібно вступити до університету на денну або дуальну форму навчання.

Зловживання правом на відстрочку

Адвокатка додає, що для того, щоб чоловіки призовного віку не зловживали своїми правами на відстрочку, потрібно внести зміни до ст. 23 Закону про мобілізацію в частині надання відстрочки студентам та аспірантам.

Нагадаємо, оборонний комітет Верховної Ради України схвалив продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Відомо, що продовження буде на 90 днів.

Також ми писали, що в Україні вже понад рік триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних. Стало відомо про категорію осіб, які можуть бути повторно мобілізовані, попри відстрочку через наявність у родині людей, які мають інвалідність.