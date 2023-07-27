Отсрочка от мобилизации: есть ли в Украине ограничения по возрасту для поступления в университет

Студенты в университете. Фото: facebook.com/pv.univ.kiev

С начала введения общей мобилизации в Украине значительно увеличилось количество студентов-мужчин на платной форме обучения. Многие из них пользуются правом на образование для избежания призыва. Министерство образования и науки рассказало, что в этом году количество контрактников в университетах выросло на 82%, если выделить только мужчин.

Адвокат Марина Бекало рассказала для ТСН, устанавливает ли закон ограничения по возрасту соискателей образования и нарушают ли такие мужчины закон.

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Каких студентов не могут мобилизовать

По статье 23 Закона о мобилизации, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат все без исключения:

студенты,

аспиранты,

докторанты,

ассистенты-стажеры высших учебных заведений,

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения.

Есть ли ограничения по возрасту и образованию

Адвокат рассказала, что рост числа студентов мужчин в учебных заведениях с большой вероятностью связан с избеганием от мобилизации. По ее словам, с юридической точки зрения они ничего не нарушают.

"Как мы видим, закон не устанавливает каких-либо ограничений относительно возраста соискателей образования, уже имеющегося высшего образования, а также страны получения образования. То есть это может быть как украинское учебное заведение, так и иностранное", — рассказала Бекало.

Университеты и правила военного учета

Постановление КМУ №1487, утверждающее правила военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, предусматривает принятие на обучение только после взятия мужчин на военный учет в ТЦК и СП.

"А это означает, что мужчина должен стать на воинский учет, пройти военно-врачебную комиссию, получить военно-учетный документ, со всеми вытекающими последствиями. Но это условие учебные заведения не соблюдают, ведь юридически они не соответствуют профильному законодательству об образовании", — говорит адвокат.

По ее словам, правила поступления в университет по закону об образовании не предусматривают условий соблюдения военного учета поступающих. Адвокат объяснила, что во внутренних правилах вузов также не указываются такие требования.

"И это логично, ведь они не будут соответствовать профильному законодательству об образовании. Поэтому учебные заведения не имеют оснований не принять поступающего на обучение, а также отчислить соискателя образования в связи с нарушением им правил воинского учета", — отмечает она.

Дистанционное обучение в иностранных учебных заведениях

Студенты-мужчины дневной или дуальной формы иностранных учебных заведений также имеют право на отсрочку от мобилизации.

"Иностранные учебные заведения с радостью принимают наших мужчин на обучение, на дистанционную дневную форму обучения и принимают документы на поступление онлайн. Поэтому поступить на обучение в иностранные учебные заведения еще проще, они не ведут воинский учет студентов и не обязаны соблюдать украинское законодательство. И стоимость обучения почти одинакова с украинскими учебными заведениями", — рассказала адвокат.

Законно получить отсрочку могут мужчины всех возрастов и образования. Для этого им нужно поступить в университет на дневную или дуальную форму обучения.

Злоупотребление правом на отсрочку

Адвокат добавляет, что для того, чтобы мужчины призывного возраста не злоупотребляли своими правами на отсрочку, нужно внести изменения в ст. 23 Закона о мобилизации в части предоставления отсрочки студентам и аспирантам.

Напомним, оборонный комитет Верховной Рады Украины одобрил продолжение военного положения и мобилизации в Украине. Известно, что продление будет на 90 дней.

Также мы писали, что в Украине уже больше года продолжается военное положение и мобилизация военнообязанных. Стало известно о категории лиц, которые могут быть повторно мобилизованы, несмотря на отсрочку из-за наличия в семье людей с инвалидностью.