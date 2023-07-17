Мобілізація в Україні – кого можуть звільнити від військового призову

Мобілізований зі своєю родиною. Фото: БукІнфо

В Україні розглядається можливість розширення категорії громадян, які не можуть бути мобілізовані. Таким чином від військового призову можуть звільнити співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

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Точну дату набрання чинності цими поправками ще не визначено. Для цього законопроєкт необхідно затвердити на другому читанні у Верховній Раді та направити на підписання Президенту України Володимиру Зеленському.

Кому можуть виписати штраф за незаконний перетин кордону

У Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачено штрафи за нелегальний перетин кордону, але відсутня кримінальна відповідальність за виїзд із країни у період війни.

Таким чином, чоловіки, які спробували перетнути кордон, можуть зіткнутися зі штрафом у 500 неоподатковуваних мінімумів доходу (до 8 500 гривень) або адміністративним арештом на 15 діб. За повторне порушення передбачено штраф від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходу (від 8500 до 13600 гривень).

Які спеціальності зараз потрібні ЗСУ

Збройні сили України зараз як ніколи потребують піхотинців, танкістів, артилеристів, льотчиків, десантників.

Нагадаємо, що під час воєнного стану деякій категорії чоловіків все ж таки можна виїжджати за кордон. Більше шансів на виїзд мають ті, хто має трьох і більше дітей.

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