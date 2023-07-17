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В Украине некоторых граждан могут освободить от мобилизации: предложение Верховной Рады

17 июля 2023 12:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация в Украине - кого могут освободить от военного призыва
Мобилизированный со своей семьей. Фото: БукІнфо
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине рассматривается возможность расширения категории граждан, которые не могут быть мобилизованы. Таким образом, от военного призыва могут освободить сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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Точная дата вступления этих поправок в силу еще не определена. Для этого законопроект необходимо утвердить на втором чтении в Верховной Раде и затем направить на подписание Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кому могут выписать штраф за незаконное пересечение границы

 В Кодексе Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусмотрены штрафы за нелегальное пересечение границы, но отсутствует уголовная ответственность за выезд из страны в период войны.

Таким образом, мужчины, попытавшиеся пересечь границу, могут столкнуться со штрафом в 500 необлагаемых минимумов дохода (до 8 500 гривен) или административным арестом на 15 суток. За повторное нарушение предусмотрен штраф от 500 до 800 необлагаемых минимумов дохода (от 8 500 до 13 600 гривен).

Какие специальности сейчас нужны ВСУ

Вооруженные силы Украины сейчас как никогда нуждаются в пехотинцах, танкистах, артиллеристах, летчиках, десантниках.

Напомним, что во время военного положения некоторой категории мужчин все же можно выезжать за границу. Больше шансов на выезд есть у тех, кто имеет троих и больше детей.

Также мы рассказывали, кто из военных имеет право на бесплатное жилье и другие жилищные льготы.

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