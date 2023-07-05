Безкоштовне житло для військовослужбовців: хто має на нього право

Військовослужбовець у ТЦК. Фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

Законодавство передбачає досить широкий перелік соціальних пільг для військовослужбовців та учасників бойових дій. Проте для різних категорій військових пільги можуть суттєво відрізнятися.

Про тонкощі у нарахуванні пільг на житло для військових розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько.

Читайте також:

Пільги для контрактників

Держава зобов’язана забезпечувати кадрових військових та членів їх сімей, що проживають з ними, службовим житлом. Військовослужбовцям, які мають вислугу 20 років, та їхнім родинам надається житло для постійного проживання або, якщо вони бажають, грошова компенсація замість житла.

"Членами сім’ї у даному випадку вважаються дружина або чоловік, неповнолітні діти, повнолітні діти — інваліди з дитинства та батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця. Зауважте також, що всі подібні пільги стосуються лише контрактників, а не військовослужбовців строкової служби", — попереджає юрист.

Крім того, військовослужбовцям в першу чергу виділяють земельні ділянки для будівництва житла, садівництва або городництва. Їм першочергово роблять ремонт будинків і квартир та забезпечують їх паливом.

Також військові, які служать за контрактом, можуть взяти участь у програмі доступного іпотечного кредитування "єОселя". Отримати пільгову іпотеку зі ставкою 3% можна у мобільному додатку "Дія".

Пільги для УБД

Учасники бойових дій мають першочергове право на вступ до житлових кооперативів, автостоянок, колективних гаражів та садівницьких товариств.

Також УБД за бажанням можуть одержати позику:

на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків та подвір’я,

на приєднання житлових будинків до інженерних мереж та комунікацій (підключення електрики, водогін);

на будівництво чи придбання дачних будинків;

на благоустрій садових ділянок.

"Термін погашення такої позики становить 10 років. При цьому оплата відбувається з п'ятого року після закінчення будівництва об’єкта", — підкреслив Ігор Ясько.

Ті УБД, які під час бойових дій або при виконанні військового обов’язку дістали поранення, контузію або каліцтво, мають право на отримання безкоштовного житла.

"Житло має бути надано у термін не пізніше ніж протягом двох років з дня взяття на квартирний облік. Житло можуть виділяти міністерства, підприємства, установи та організації у розпорядження місцевих рад та держадміністрацій", — пояснив юрист.

Також особи з інвалідністю мають право на безкоштовний позачерговий капремонт та першочерговий поточний ремонт своїх будинків або квартир.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE розповідали, як учасники бойових дій можуть оформити собі знижки на "комуналку" та які пільги мають УБД — власники авто.