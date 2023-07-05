Бесплатное жилье для военнослужащих: кто имеет на него право

Военнослужащий в ТЦК. Фото: Полтавский областной ТЦК и СП

Законодательство предусматривает достаточно широкий список социальных льгот для военнослужащих и участников боевых действий. Однако для различных категорий военных льготы могут существенно отличаться.

О тонкостях начисления льгот на жилье для военных рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.

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Льготы для контрактников

Государство обязано обеспечивать кадровых военных и проживающих с ними членов их семей служебным жильем. Военнослужащим, имеющим выслугу 20 лет, и их семьям предоставляется жилье для проживания или же, по их желанию, денежная компенсация вместо жилья.

"Членами семьи в данном случае считаются супруга или супруг, несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети — инвалиды с детства и родители, которые находятся на содержании военнослужащего. Заметьте также, что все подобные льготы касаются только контрактников, а не военнослужащих срочной службы", '' предупреждает юрист.

Кроме того, военнослужащим в первую очередь выделяют земельные участки для строительства жилья, садоводства или огородничества. Им в первую очередь проводят ремонт домов и квартир и снабжают их топливом.

Также военные, служащие по контракту, могут принять участие в программе доступного ипотечного кредитования "єОселя". Получить льготную ипотеку со ставкой 3% можно в мобильном приложении "Дія".

Льготы для УБД

Участники боевых действий имеют первоочередное право на вступление в жилые кооперативы, автостоянки, коллективные гаражи и садоводческие общества.

Также УБД по желанию могут получить ссуду:

на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и дворов,

на подсоединение жилых домов к инженерным сетям и коммуникациям (подключение электричества, водопровод);

на строительство или приобретение дачных домов;

на благоустройство садовых участков.

"Срок погашения такого займа составляет 10 лет. При этом оплата производится с пятого года после окончания строительства объекта", — подчеркнул Игорь Ясько.

Те УБД, которые во время боевых действий либо при исполнении воинского долга получили ранения, контузию или увечье, имеют право на получение бесплатного жилья.

"Жилье должно быть предоставлено в срок не позднее двух лет со дня взятия на квартирный учет. Такое жилье могут выделять министерства, предприятия, учреждения и организации в распоряжение местных советов и госадминистраций", — пояснил юрист.

Также лица с инвалидностью имеют право на бесплатный внеочередной капремонт и первоочередной ремонт своих домов или квартир.

Напомним, ранее Новини.LIVE рассказывали, как участники боевых действий могут оформить себе скидки на "коммуналку" и какие льготы положены УБД — владельцам автомобилей.