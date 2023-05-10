Пільги учасникам бойових дій, які мають авто — що треба знати

Пільги для учасників бойових дій. Фото: Новини.LIVE

Українці, які отримали статус учасників бойових дій (УБД) і є власниками автомобільного транспорту, мають право на деякі гарантії від держави та пільги. Зокрема їм дозволено не оформляти обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності.

Про це розповіли юристи Українського ветеранського фонду.

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Хто має право на статус УБД

Як відомо, статус учасника бойових дій надають особам, які брали участь у військових діях на сході України з 2014 року, зокрема ветеранам АТО.

Також посвідчення УБД отримують громадяни, які захищають населення та обороняють країну в умовах повномасштабного вторгнення росії.

Крім того, учасниками бойових дій також вважаються особи, які брали участь у заходах з оборони країни, захисту безпеки населення, інтересів держави та перебували у складі миротворчих угрупувань.

Звільнення від обов’язкового страхування

Згідно з законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", з-поміж багатьох додаткових знижок, безплатних пропозицій і першочергових прав є окрема пільга для УБД, які мають власний транспортний засіб — їм дозволено не оформлювати обов'язкову автоцивілку.

Хто ще звільняється від обов'язкової "автоцивілки" на території України:

постраждалі учасники Революції гідності;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

особи з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами;

особи, що керують транспортним засобом, належним особі з інвалідністю I групи, у її присутності

Належні їм транспортні засоби — це автівки, якими пільгові категорії осіб володіють не тільки на праві власності, а й на будь-якій іншій правовій підставі:

договір підряду;

оренди тощо.

Страхування цивільно-правової відповідальності. Фото: google.com

Як УБД підтвердити право на пільгу

Щоб підтвердити право на звільнення від оформлення автоцивілки, потрібно надати:

посвідчення учасника бойових дій;

документи, які підтверджують право володіння чи користування автомобілем.

Важливо: ця пільга персоналізована, тобто не розповсюджується на інших людей, які керують машиною, але не мають статусу УБД. В разі зупинки поліцією водію випишуть штраф.

Довіреність на керування автомобілем не підходить для звільнення від оформлення автострахування. Цей документ не підтверджує те, що особа є законним власником наземного транспортного засобу.

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: facebook.com/zkovk

Нагадаємо, ми писали, як учаснику бойових дій отримати пільги на сплату комунальних послуг.

Також ми розповідали, що діти УБД отримають кілька пільг, що спрощують здобуття вищої освіти.