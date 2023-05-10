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Не всі про це знають: які пільги передбачені для УБД, котрі мають авто

10 травня 2023 11:57
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Пільги учасникам бойових дій, які мають авто — що треба знати
Пільги для учасників бойових дій. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Українці, які отримали статус учасників бойових дій (УБД) і є власниками автомобільного транспорту, мають право на деякі гарантії від держави та пільги. Зокрема їм дозволено не оформляти обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності.

Про це розповіли юристи Українського ветеранського фонду.  

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Хто має право на статус УБД

Як відомо, статус  учасника бойових дій надають особам, які брали участь у військових діях на сході України з 2014 року, зокрема ветеранам АТО. 

Також посвідчення УБД отримують громадяни, які захищають населення та обороняють країну в умовах повномасштабного вторгнення росії. 

Крім того, учасниками бойових дій також вважаються особи, які брали участь у заходах з оборони країни, захисту безпеки населення, інтересів держави та перебували у складі миротворчих угрупувань. 

Звільнення від обов’язкового страхування

Згідно з законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", з-поміж багатьох додаткових знижок, безплатних пропозицій і першочергових прав є окрема пільга для УБД, які мають власний транспортний засіб — їм дозволено не оформлювати обов'язкову автоцивілку. 

Хто ще звільняється від обов'язкової "автоцивілки" на території України:

  • постраждалі учасники Революції гідності;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • особи з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами;
  • особи, що керують транспортним засобом, належним особі з інвалідністю I групи, у її присутності

Належні їм транспортні засоби — це автівки, якими пільгові категорії осіб володіють не тільки на праві власності, а й на будь-якій іншій правовій підставі:

  • договір підряду;
  • оренди тощо.

 

Кому дозволено не оформляти обов’язкове страхування
Страхування цивільно-правової відповідальності. Фото: google.com

Як УБД підтвердити право на пільгу

Щоб підтвердити право на звільнення від оформлення автоцивілки, потрібно надати:

  • посвідчення учасника бойових дій;
  • документи, які підтверджують право володіння чи користування автомобілем. 

Важливо: ця пільга персоналізована, тобто не розповсюджується на інших людей, які керують машиною, але не мають статусу УБД. В разі зупинки поліцією водію випишуть штраф.

Довіреність на керування автомобілем не підходить для звільнення від оформлення автострахування. Цей документ не підтверджує те, що особа є законним власником наземного транспортного засобу.

 

Як УБД підтвердити право на пільгу
Посвідчення учасника бойових дій. Фото: facebook.com/zkovk

Нагадаємо, ми писали, як учаснику бойових дій отримати пільги на сплату комунальних послуг. 

Також ми розповідали, що діти УБД отримають кілька пільг, що спрощують здобуття вищої освіти. 

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