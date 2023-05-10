Пільги учасникам бойових дій, які мають авто — що треба знати

Не всі про це знають: які пільги передбачені для УБД, котрі мають авто
Українці, які отримали статус учасників бойових дій (УБД) і є власниками автомобільного транспорту, мають право на деякі гарантії від держави та пільги. Зокрема їм дозволено не оформляти обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності.
Про це розповіли юристи Українського ветеранського фонду.
Хто має право на статус УБД
Як відомо, статус учасника бойових дій надають особам, які брали участь у військових діях на сході України з 2014 року, зокрема ветеранам АТО.
Також посвідчення УБД отримують громадяни, які захищають населення та обороняють країну в умовах повномасштабного вторгнення росії.
Крім того, учасниками бойових дій також вважаються особи, які брали участь у заходах з оборони країни, захисту безпеки населення, інтересів держави та перебували у складі миротворчих угрупувань.
Звільнення від обов’язкового страхування
Згідно з законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", з-поміж багатьох додаткових знижок, безплатних пропозицій і першочергових прав є окрема пільга для УБД, які мають власний транспортний засіб — їм дозволено не оформлювати обов'язкову автоцивілку.
Хто ще звільняється від обов'язкової "автоцивілки" на території України:
- постраждалі учасники Революції гідності;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- особи з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами;
- особи, що керують транспортним засобом, належним особі з інвалідністю I групи, у її присутності
Належні їм транспортні засоби — це автівки, якими пільгові категорії осіб володіють не тільки на праві власності, а й на будь-якій іншій правовій підставі:
- договір підряду;
- оренди тощо.
Як УБД підтвердити право на пільгу
Щоб підтвердити право на звільнення від оформлення автоцивілки, потрібно надати:
- посвідчення учасника бойових дій;
- документи, які підтверджують право володіння чи користування автомобілем.
Важливо: ця пільга персоналізована, тобто не розповсюджується на інших людей, які керують машиною, але не мають статусу УБД. В разі зупинки поліцією водію випишуть штраф.
Довіреність на керування автомобілем не підходить для звільнення від оформлення автострахування. Цей документ не підтверджує те, що особа є законним власником наземного транспортного засобу.
Нагадаємо, ми писали, як учаснику бойових дій отримати пільги на сплату комунальних послуг.
Також ми розповідали, що діти УБД отримають кілька пільг, що спрощують здобуття вищої освіти.