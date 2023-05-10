Льготы участникам боевых действий, которые имеют авто — что нужно знать

Льготы для участников боевых действий. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, получившие статус участников боевых действий (УБД) и являющиеся владельцами автомобильного транспорта, имеют право на некоторые гарантии от государства и льготы. В частности, им разрешено не оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности.

Об этом рассказали юристы Украинского ветеранского фонда.

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Кто имеет право на статус УБД

Как известно, статус участника боевых действий предоставляют лицам, участвовавшим в военных действиях на востоке Украины с 2014 года, в частности, ветеранам АТО.

Также удостоверения УБД получают граждане, защищающие население и обороняющие страну в условиях полномасштабного вторжения россии.

Кроме того, участниками боевых действий также считаются лица, участвовавшие в мероприятиях по обороне страны, защите безопасности населения, интересам государства и находившимся в составе миротворческих группировок.

Освобождение от обязательного страхования

Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", среди многих дополнительных скидок, бесплатных предложений и первоочередных прав есть отдельная льгота для УБД, имеющих собственное транспортное средство — им разрешено не оформлять обязательную автогражданку.

Кто еще освобождается от обязательной "автогражданки" на территории Украины:

пострадавшие участники революции достоинства;

лица с инвалидностью в результате войны;

лица с инвалидностью I группы, лично управляющие принадлежащими им транспортными средствами;

лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии

Принадлежащие им транспортные средства — это автомобили, которыми льготные категории лиц владеют не только на праве собственности, но и на любом другом правовом основании:

договор подряда;

аренды и т.д.

Страхование гражданско-правовой ответственности. Фото: google.com

Как УБД подтвердить право на льготу

Чтобы подтвердить право на освобождение от оформления автогражданки, нужно предоставить:

удостоверение участника боевых действий;

документы, подтверждающие право владения или использования автомобиля.

Важно: эта льгота персонализирована, то есть не распространяется на других людей, управляющих машиной, но не имеющих статус УБД. В случае остановки полицией водителя будет выписан штраф.

Доверенность на управление автомобилем не подходит для освобождения от оформления автострахования. Этот документ не подтверждает, что лицо является законным владельцем наземного транспортного средства.

Удостоверение участника боевых действий. Фото: facebook.com/zkovk

Напомним, мы писали, как участнику боевых действий получить льготы на оплату коммунальных услуг.

Также мы рассказывали, что дети УБД получат несколько льгот , упрощающих получение высшего образования.