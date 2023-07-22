Адвокат розповів, кого з військовозобов'язних можуть повторно мобілізувати

Військовий квиток. Фото: google.com

В Україні вже понад рік триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних. Стало відомо про категорію осіб, які можуть бути повторно мобілізовані, попри відстрочку через наявність у родині людей, які мають інвалідність.

Про це повідомив адвокат Андрій Межирицький.

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Чому не дають відстрочку

"Фактично ця норма перестала працювати, оскільки у зв'язку з додаванням застереження "за відсутності інших осіб, зобов'язаних відповідно до Закону їх утримувати" чоловік ніколи не зможе отримати право на відстрочку, через те, що відповідно до ст. 202 Сімейного кодексу України такий обов'язок виникає у повнолітньої дочки, тобто дружини", — пояснив фахівець.

В якому випадку чоловіка не зможуть мобілізувати

За його словами, отримати відстрочку можна буде лише в тому разі, якщо дружина не може працювати.

"Таким чином наразі у вас немає права на відсрочку і оскільки з моменту звільнення зі служби у запас минуло більше 6 місяців, то наразі вас можуть знову мобілізувати", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше юристка Галина Токмач пояснила, чи потрібно категоріям осіб, які визнаються непридатними до служби в армії та виключаються з військового обліку, повторно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) під час загальної мобілізації.