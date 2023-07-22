Адвокат рассказал, кого из военнообязанных могут повторно мобилизовать

Военный билет. Фото: google.com

В Украине уже больше года длится военное положение и мобилизация военнообязанных. Стало известно о категории лиц, которые могут быть повторно мобилизованы, несмотря на отсрочку из-за наличия в семье людей с инвалидностью.

Об этом сообщил адвокат Андрей Межирицкий.

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Почему не дают отсрочку

"Фактически эта норма перестала работать, поскольку в связи с добавлением оговорки "при отсутствии других лиц, обязанных в соответствии с Законом их содержать", мужчина никогда не сможет получить право на отсрочку в связи с тем, что в соответствии со ст. 202 Семейного кодекса Украины такая обязанность возникает у совершеннолетней дочери, то есть жены", — объяснил специалист.

В каком случае мужчину не смогут мобилизовать

По его словам, получить отсрочку можно будет только в том случае, если супруга не может работать.

"Таким образом, сейчас у вас нет права на отсрочку и поскольку с момента увольнения со службы в запас прошло более 6 месяцев, то вас могут снова мобилизовать", — подчеркнул он.

Напомним, ранее юрист Галина Токмач объяснила, нужно ли категориям лиц, которые признаются непригодными к службе в армии и исключаются из военного учета, повторно проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) во время общей мобилизации.