У Міноборони розповіли, куди повідомляти про зловживання у роботі ТЦК і СП

Чоловіку виписують повістку до ТЦК. Фото: vn.20minut.ua

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк розповів, куди можуть повідомити люди про зловживання у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це Олександр Павлюк написав у своєму Telegram-каналі.

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"У засобах масової інформації та соціальних мережах розширена інформація про окремі випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП по відношенню до громадян України", — розповів Павлюк.

За його словами, на всі випадки, які ганьблять звання військовослужбовця ЗСУ або офіцера, буде відповідна жорстка реакція. Щодо кожної скандальної ситуації буде проводитися службове розслідування, а винних притягнуть до відповідальності.

Куди повідомляти:

за номером 0 800 31 01 79;

на електронну пошту [email protected];

у чат-бот в Telegram.

"Подолати виклики, які сьогодні стоять перед нами, ми можемо лише разом!" — додав Павлюк.

Допис Павлюка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Чернігові в ТЦК (Територіальний центр комплектування) утримували адвоката, який прийшов надати юридичну допомогу своєму клієнту. Він приїхав туди, аби подати документи.

Також ми писали, що мережею шириться відео про начебто чергові безчинства працівників Одеських ТЦК. Чоловіки у військовій формі силою затримали перехожого у Хаджибейському районі міста.