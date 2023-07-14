На Тернопільщині представники ТЦК побили чоловіка в процесі "мобілізації", — ЗМІ

На місці інциденту. Фото: скріншот

У мережі з’явилося відео процесу мобілізації чоловіків призовного віку у Тернопільській області. Одного із пасажирів автобусного рейсу, якого витягли із громадського транспорту, ударили коліном у живіт.

Про це повідомило місцеве видання "Терміново".

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Мобілізація на трасі

У мережі з’явилося відео того, як у Тернопільській області проводиться мобілізація військовозобов’язаних.

На відео, як стверджують автори, зафіксовано процес перевірки пасажирів автобусного рейсу Микулинці-Тернопіль.

Коліном у живіт

Представники Тернопільського ТЦК вивели чоловіків призовного віку із автобусу на перевірку.

Один із чоловіків попросив дозволити йому подзвонити, на що отримав відповідь “Для чого?”, а потім удар коліном у живіт від військового.

Нагадаємо, ми писали, 30 травня Верховна Рада ухвалила закон, який зменшує граничний призовний вік з 27 до 25 років.

Також ми повідомляли, як відбувається мобілізація офіцерів запасу в Україні та на які військові посади їх призначають. За законом, вони можуть бути мобілізовані не тільки за своєю спеціальністю.