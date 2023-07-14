В Тернопольской области представители ТЦК избили мужчину в процессе "мобилизации", — СМИ

На месте инцидента. Фото: скриншот

В сети появилось видео процесса мобилизации мужчин призывного возраста в Тернопольской области. Одного из пассажиров автобусного рейса, извлеченного из общественного транспорта, ударили коленом в живот.

Об этом сообщило местное издание "Терміново".

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Мобилизация на трассе

В сети появилось видео того, как в Тернопольской области производится мобилизация военнообязанных.

На видео, как утверждают авторы, зафиксирован процесс проверки пассажиров автобусного рейса Микулинцы-Тернополь.

Колином в живот

Представители Тернопольского ТЦК вывели мужчин призывного возраста из автобуса на проверку.

Один из мужчин попросил разрешить ему позвонить, на что получил ответ "Для чего?", а затем удар коленом в живот от военного.

Напомним, мы писали, 30 мая Верховная Рада приняла закон, уменьшающий предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.

Также мы сообщали, как проходит мобилизация офицеров запаса в Украине и на какие военные должности их назначают. По закону они могут быть мобилизованы не только по своей специальности.