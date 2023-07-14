В Тернопольской области представители ТЦК избили мужчину в процессе "мобилизации", — СМИ
В сети появилось видео процесса мобилизации мужчин призывного возраста в Тернопольской области. Одного из пассажиров автобусного рейса, извлеченного из общественного транспорта, ударили коленом в живот.
Об этом сообщило местное издание "Терміново".
Мобилизация на трассе
В сети появилось видео того, как в Тернопольской области производится мобилизация военнообязанных.
На видео, как утверждают авторы, зафиксирован процесс проверки пассажиров автобусного рейса Микулинцы-Тернополь.
Колином в живот
Представители Тернопольского ТЦК вывели мужчин призывного возраста из автобуса на проверку.
Один из мужчин попросил разрешить ему позвонить, на что получил ответ "Для чего?", а затем удар коленом в живот от военного.
Напомним, мы писали, 30 мая Верховная Рада приняла закон, уменьшающий предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.
Также мы сообщали, как проходит мобилизация офицеров запаса в Украине и на какие военные должности их назначают. По закону они могут быть мобилизованы не только по своей специальности.